تقلبات جوية ورياح محملة بالأتربة تضرب مناطق متفرقة في الغربية (فيديو)

شهدت محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، موجة من التقلبات الجوية المفاجئة، حيث تعرضت عدد من المراكز والمدن لرياح نشطة محملة بالأتربة، مما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والصحراوية.

وأوضح مصدر في هيئة الأرصاد الجوية أن الكتلة الهوائية التي أثرت على أجواء محافظة الغربية تأتي نتيجة امتداد منخفض جوي خماسي، ما تسبب في نشاط الرياح المثيرة للرمال والغبار، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

من جانبها، أهابت محافظة الغربية بالمواطنين، عبر بيان رسمي، ضرورة توخي الحذر، خاصة كبار السن ومرضى الجهاز التنفسي، والحد من التواجد في الأماكن المكشوفة قدر الإمكان.

كما تم التنسيق مع الإدارات التعليمية لاتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الطلاب، خاصة في الفترات التي تشتد فيها الرياح.

هذا وتواصل الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات في المحافظة متابعة تطورات الحالة الجوية بالتنسيق مع هيئة الأرصاد، وسط استعدادات للتعامل الفوري مع أي طوارئ قد تطرأ خلال الساعات المقبلة.

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