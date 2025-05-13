الثلاثاء 13 مايو 2025
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محافظات

بسبب شدة الرياح، حريق في 3 منازل بالفيوم

سيارة إطفاء، فيتو
سيارة إطفاء، فيتو

 تسببت الرياح الشديدة التي تتعرض لها الفيوم، في احتراق 3 منازل ريفية بقرية رواق التابعة لمركز يوسف الصديق، وتسبب الحريق في نفوق الماشية بداخل المنازل، وتمكنت قوات الدفاع المدني من حصار النيران قبل أن تمتد الى باقي منازل القرية، وتم إخماد ألسنة اللهب، بدون أي إصابات بشرية.

 

حريق بسبب شدة الرياح

 كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز يوسف الصديق، يفيد باحتراق 3 منازل بقرية رواق، بدائرة المركز، ونفوق ما بها من مواشي، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز ركة يوسف الصديق، وإدارة الدفاع المدني مدعومة بسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف، وتبين أن الحريق بدأ في نهلة محاورة للكتلة السكنية، ومع اشتداد الرياح تطاير الشرر من النخلة المشتعلة، لينتقل الحريق إلى 3 منازل متجاورة. 

وتمكنت قوات الدفاع المدني من حصار النار في المنازل الثلاثة، حتى تمكنت سيارات الإطفاء من إخماد الحريق، ولم يسفر عن أي إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر علي محتويات المنازل الخمسة من مستلزمات المعيشة ونفوق الماشية الخاصة بأصحاب المنازل.

 

 وتحرر محضر بالواقعة  بمركز شرطة يوسف الصديق، وأحيل إلى النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير حرائق لمعرفة أسباب الحريق، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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