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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا اليوم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 18 مكرر (د)، الصادرة في 7 مارس 2025، قرار جمهوري جديد للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تخصيص مساحة 97357٫32 فدان تقريبًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

ونصت المادة الأولى لـ القرار الجمهوري الجديد على تخصيص مساحة 97357٫32 فدان تقريبًا، تعادل 408981860 متر مربع من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها فى إنشاء محطات طاقة متجددة، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

وتحتفظ القوات المسلحة بأى مساحات مملوكة لها داخل المساحة المذكورة، بالمادة الأولى من هذا القرار.  

 

 

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قرار جمهوري جديد للرئيس عبد الفتاح السيسي الجريدة الرسمية الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة السيسي يصدر قرار جمهوري جديد

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