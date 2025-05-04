رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 18، الصادر في 3 مايو 2025، 4 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن اعتبار عدد من المشروعات منفعة عامة، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2025، بشأن اعتبار مشروع محطة رفع الصرف الصحى الجمالية خورشيد القبلية- أبيس الأولى، بمحافظة الإسكندرية، الواقع بحوض الملاحة الشرقي نمرة (3)، بمسطح 47.1588 متر مربع، من أعمال المنفعة العامة، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1142 لسنة 2025، بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المتداخلة مع محور الفريق العصار/ الكابلات بحي الأميرية بمحافظة القاهرة، البالغة مساحتها 2535.341 متر مربع، ضمن الخطة القومية لتطوير مناطق شمال القاهرة، من أعمال المنفعة العامة، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 2025، باعتبار مشروع إنشاء مجمع خدمات عامة حضاري متكامل "مجمع مدارس/ مستشفى عام/..." بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، بمسطح إجمالي 67 فدان و16 قيراط و5 أسهم، من أعمال المنفعة العامة، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1144 لسنة 2025، باعتبار مشروع استكمال توسعة الظهير الغربى لميناء الإسكندرية، من أعمال المنفعة العامة، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع.





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