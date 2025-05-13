الثلاثاء 13 مايو 2025
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خارج الحدود

بدء المحادثات الرسمية بين ترامب وولي العهد السعودي بالرياض

المحادثات الرسمية
المحادثات الرسمية بين ترامب وبن سلمان، فيتو

بدأت قبل قليل، المحادثات الرسمية بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قصر اليمامة بالرياض.

 أول زيارة رسمية خارجية لترامب بعد توليه منصبه 

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إلى الرياض، في أول زيارة رسمية خارجية له بعد توليه منصبه في 20 يناير الماضي، وفي مستهل جولة خليجية تشمل السعودية وقطر والإمارات.

وحطت طائرة ترامب، بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، وكان في استقباله في المطار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

 استراحة قصيرة وتناول القهوة السعودية

وتوجه ولي العهد السعودي وترامب إلى صالة التشريفات بمطار الملك خالد الدولي في استراحة قصيرة، تبادلا خلالها الأحاديث الودية، وتناولا القهوة السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

تحديات إقليمية متسارعة

وقالت قناة «العربية»، إن ترامب وصل إلى السعودية في زيارة إلى المنطقة وصفها بالتاريخية في أول جولة خارجية له منذ انتخابه، فيما تحمل الجولة دلالات سياسية، واقتصادية واسعة، بالنظر إلى توقيتها في خضم تحديات إقليمية متسارعة، بجانب مكانة الرياض كشريك استراتيجي لواشنطن في ملفات الأمن والطاقة ومكافحة الإرهاب.

ويرافق ترامب في هذه الزيارة، وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، للمشاركة في الاجتماعات المقررة في الرياض، في حين من المتوقع أن ينضم وزير التجارة هوارد لوتنيك، إلى الوفد.

 

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ولي العهد السعودي ترامب محمد بن سلمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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