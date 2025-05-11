مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ومساعده في زيارة لمحافظة الوادي الجديد

أكد اللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، أن محافظة الوادي الجديد، نجحت في تحقيق طفرة ملموسة في مجال الاستثمار الزراعي وجذب الاستثمارات الزراعية الواعدة بفضل ما توليه الدولة من استغلال للفرص التنموية بالمحافظات وترسيخًا لدعائم التنمية المستدامة والشاملة.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، اللواء خالد فودة، مستشار السيد رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، في مستهل زيارته التفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة بحضور الدكتور عبد الله الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، و سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

حيث تفقدوا مستشار الرئيس والوفد المرافق له، حديقة ٣٠ يونيو بواحة الخارجة وقام مستشار الرئيس بغرس نخلة بالحديقة في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وإنتاج التمور.

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