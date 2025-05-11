السيطرة على حريق اندلع بسيارة ملاكي في طنطا (صور)

شهد شارع توت عنخ آمون بمدينة طنطا في محافظة الغربية، حريقا في سيارة ملاكي، ما أثار حالة من الذعر بين المارة وسائقي السيارات في المنطقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بإحدى السيارات بشارع توت عنخ آمون.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بـ محافظة الغربية إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى السيارات أو الممتلكات المجاورة.

ووفقًا لشهود عيان، فقد اندلعت النيران في السيارة بشكل مفاجئ أثناء سيرها، ولم يُسفر الحادث عن أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على التلفيات المادية بالسيارة.

وتقوم الجهات المعنية حاليًا بإجراء التحريات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق، فيما يجري رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية التي تعطلت لبعض الوقت.

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