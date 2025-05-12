شاب يتخلص من حياته بعد رفض والده زواجه قبل شقيقته في الغربية

استقبل مستشفى السنطة العام بمحافظة الغربية جثمان شاب في العقد الثاني من العمر تبين تخلصه من حياته شنقا إثر مروره بحالة نفسية لرغبته فى الزواج من إحدى الفتيات وطالبه والده بالتأجيل لحين الانتهاء زفاف شقيقته.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى السنطة العام بوصول "محمود.ال "20 عاما مقيم بقرية سحيم دائرة مركز السنطة جثة هامدة، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

تبين من التحريات الأولية، قيام الشاب بالتخلص من حياته شنقا بمنزله، وذلك لرغبته فى الزواج من إحدى الفتيات ووالده طالبته بالتأجيل لحين الإنتهاء من زفاف شقيقته فدخل فى حالة نفسية سيئة وقرر التخلص من حياته.

تحرر عن الواقعة المحضر وجاري العرض على النيابة العامة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



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