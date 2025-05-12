الإثنين 12 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

شاب يتخلص من حياته بعد رفض والده زواجه قبل شقيقته في الغربية

اسعاف
اسعاف

استقبل مستشفى السنطة العام بمحافظة الغربية جثمان شاب في العقد الثاني من العمر تبين تخلصه من حياته شنقا إثر مروره بحالة نفسية لرغبته فى الزواج من إحدى الفتيات وطالبه والده بالتأجيل لحين الانتهاء زفاف شقيقته.

حريق هائل يلتهم محصول القمح في الغربية

محافظ الغربية يعلن انطلاق الموجة 26 لإزالة التعديات

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى السنطة العام بوصول "محمود.ال "20 عاما مقيم بقرية سحيم دائرة مركز السنطة جثة هامدة، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

تبين من التحريات الأولية، قيام الشاب بالتخلص من حياته شنقا بمنزله، وذلك لرغبته فى الزواج من إحدى الفتيات ووالده طالبته بالتأجيل لحين الإنتهاء من زفاف شقيقته فدخل فى حالة نفسية سيئة وقرر التخلص من حياته.

 

تحرر عن الواقعة المحضر وجاري العرض على النيابة العامة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

حريق هائل يلتهم محصول القمح في الغربية

بضمان محل الإقامة، إخلاء سبيل بسطويسي عامل سيرك طنطا بعد زعمه التعرض لحادث سرقة

محافظ الغربية يعلن انطلاق الموجة 26 لإزالة التعديات

بعد 12 ساعة، السيطرة على حريق شونة الكتان بشبراملس في الغربية، و20 صورة ترصد ما حدث

الأكثر قراءة

يؤدي لاضطرابات في المخ والوفاة، جمال شعبان يحذر من التسمم بالماء

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

سوابق نصب، القصة الكاملة لتورط المدير الرياضي المحتمل للزمالك في قضية احتيال

البيتكوين تقفز فوق 105 آلاف دولار بعد خفض الرسوم بين أمريكا والصين

سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض البرقوق والعنب في سوق العبور

البلطي يواصل انخفاضه في سوق العبور، وهذه أسعار السمك اليوم الإثنين

تقرير المعمل الكيماوي بشأن مواد مخدرة حاولت راقصة شهيرة تهريبها عبر المطار

خدمات

المزيد

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

الخدمات التي يقدمها صندوق العمالة غير المنتظمة وفقا لقانون العمل الجديد

الإيجار القديم، تعرف على الأماكن المستهدفة التي تسري عليها أحكام القانون

المزيد

انفوجراف

بعد إعلان حماس الإفراج عنه.. من هو الجندي الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح حكم التحدث في الهاتف المحمول أثناء الطواف

محمد الغزالي، حجة الإسلام في القرن العشرين

موسم الحج 2025، هل يجوز الحج مع عدم تقصير شعر الرأس؟

المزيد
الجريدة الرسمية