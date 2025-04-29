تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية للمرضى غير القادرين في أبشواي وإطسا

قالت الدكتورة شيرين فتحي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم: إن المديرية نظمت قافلة طبية بالتعاون مع مستشفى الفيوم الجامعى، وإحدى الجمعيات الخيرية، استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بقرية النصارية بمركز أبشواي، وقرى منية الحيط ومعجون وعزبة قلمشاة بمركز إطسا.

خدمات القافلة الطبية

وأضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، أن القافلة ضمن خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، لرفع المعاناة عن كاهلهم، وشملت القافلة تخصصات (الصدر – الرمد والعيون – المخ والأعصاب – العظام – السمعيات – الجراحة العامة – الأطفال –الباطنة – المسالك البولية).

دور الجمعيات الأهلية في التنمية

ولفتت إلى أن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، لهم دور هام في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، فقد أصبحت الجمعيات شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

يذكر أن الجمعيات الخيرية بمحافظة الفيوم، سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية، ومنها تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل، والأسر غير الأولي بالرعاية، ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، وتوزيع المساعدات الموسمية من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

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