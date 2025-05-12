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مكتبة الإسكندرية تشارك في النسخة الأولى من المعرض العربي للاستدامة 2025

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تُشارك مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية التابع لقطاع البحث الأكاديمي، في النسخة الأولى من المعرض العربي للاستدامة، والذي يُقام في الفترة من 18 إلى 20 مايو 2025 بفندق تريومف بالقاهرة الجديدة، بتنظيم من تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وتحت رعاية جامعة الدول العربية.

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ويمثل هذا المعرض ملتقى إقليميًا رفيع المستوى يجمع نخبة من ممثلي الحكومات، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية، والشركات الرائدة، لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجالات الاقتصاد الأخضر، والتقنيات النظيفة، والحوكمة البيئية، والتنمية الشاملة.

وأكد الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، حرص المكتبة على هذه الفعاليات لأهميتها في تعزيز الوعي حول ضرورة التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة.

وتُعد مكتبة الإسكندرية أحد المراكز الرائدة في نشر المعرفة والمساهمة في دعم وتقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية التي يواجهها العالم في الوقت الراهن. 

وأشار الدكتور أحمد زايد إلى أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات التعليمية، والبحثية، والقطاع الخاص والحكومات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا على أن الاقتصاد الأخضر هو المستقبل الذي يجب أن نعتمد عليه لضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.

من جانبها، أوضحت الوزير المفوض الدكتورة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، أن المعرض العربي للاستدامة يُعد نقطة انطلاق جديدة نحو تعزيز العمل العربي المشترك في مجالات البيئة والتنمية، بما يساهم في بناء رؤى مشتركة، وتحفيز التعاون المؤسسي لتبادل التجارب الناجحة وتطوير حلول مبتكرة قابلة للتطبيق في مختلف الدول العربية.

وفي هذا السياق، صرّح مصطفى عثمان، المنسق العام لتحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، قائلًا: "يمثل المعرض العربي للاستدامة خطوة فارقة نحو مستقبل عربي أكثر وعيًا واستعدادًا للتحولات البيئية والاقتصادية. نحن لا ننظّم فعالية تقليدية، بل نُطلق منصة حقيقية للتغيير، وحوارًا مفتوحًا بين الفكر والممارسة، يجمع بين العقول المؤثرة والجهات الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة. إن مؤسسات كبرى مثل مكتبة الإسكندرية تمثل نموذجًا يُحتذى به في ربط المعرفة بالفعل، وفي قيادة التحول نحو اقتصاد أخضر يعكس طموحات شعوبنا العربية، ومن خلال هذا المعرض، نؤكد أن التكاتف والتكامل الإقليمي لم يعد خيارًا بل ضرورة لمستقبلٍ أكثر توازنًا وازدهارًا."

وتُشارك مكتبة الإسكندرية بجلسة علمية متخصصة ضمن فعاليات المعرض بعنوان: "الآفاق الجديدة لمستقبل الاقتصاد الأخضر"، والتي تتناول أبرز الاتجاهات العالمية في التحول نحو الاقتصاد المستدام، وتسلّط الضوء على فرص وتحديات تطبيق السياسات الخضراء، مع استعراض تجارب ناجحة في مجال الابتكار البيئي، ودور الاقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.

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