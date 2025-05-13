طرح البوستر الرسمي والصور التشويقية للمسلسل الكوري Shark The Storm

كشف فريق عمل المسلسل الكوري "Shark: The Storm" عن صور جديدة تؤكد الظهور الخاص لـ Wi Ha Joon بالإضافة للبوستر الرسمي، مما زاد من حالة الترقب لعرض العمل.

ويعد مسلسل "Shark: The Storm"، الجزء الثاني من "Shark: The Beginning" الذي طرح عام 2021، وحقق نجاحًا كبيرًا كأول عمل أصلي لـ TVING، حيث يواصل الجزء الثاني رحلة Cha Woo Sol (كيم مين سوك)، الذي بعد إطلاق سراحه من السجن، يكرس نفسه ليصبح مقاتلًا محترفًا في الفنون القتالية المختلطة.

ولكن بمجرد أن يبدأ في استعادة حياته، يجد نفسه متورطًا في معركة وحشية من أجل البقاء ضد عدو جديد لا يرحم، Hyun Woo Yong (لي هيون ووك). لم يعد Woo Sol يقاتل لمجرد البقاء، بل ينهض الآن لحماية أحبائه.

يعيد Wi Ha Joon تمثيل دور Jeong Do Hyun، بطل الفنون القتالية المختلطة السابق الذي سُجن بعد خسارة فادحة لعائلته. في فيلم "القرش: البداية"، لعب جونغ دو هيون دور المرشد لتشا وو سول، الذي كان ضعيفًا في السابق، مُطلقًا العنان لإمكانياته ومُكوّنًا رابطة عميقة أشبه بعلاقة أخوية.

تُظهر الصور الجديدة الرابطة الراسخة بين المرشد والمتدرب. كانا زميلين في السجن، والآن يلتقيان وجهًا لوجه عبر زجاج غرفة زيارة السجن، وابتساماتهما المتبادلة تُعبّر عن مدى الثقة الدائمة والرابطة بينهما. ومع ذلك، تُشير صورة لاحقة لتعبير جونغ دو هيون البارد والجاد إلى تحول دراماتيكي. ما الذي جعل نظرته قاسية؟ مع ما قيل عن أن جونغ دو هيون سيترك وو سول بنصيحة غامضة، يتزايد الترقب للقاءهما العاطفي وما قد يُنذر به.

ومن المقرر إصدار فيلم "Shark: The Storm" في 15 مايو الجاري.

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