الثلاثاء 13 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحصين 202 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالدقهلية

تحصين مواشي بالدقهلية،
تحصين مواشي بالدقهلية، فيتو

 أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على متابعته لأعمال الحملة القومية الأولى، لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض، وأوضح أن ما تم تحصينه حتى اليوم بلغ أكثر من 202 ألف رأس ماشية تقريبًا، منذ انطلاق الحملة 5 أبريل الماضي.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بنطاق المحافظة بالحملة، وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية للحفاظ عليها وحمايتها من الأمراض، وأكد على تضافر الجهود والتنسيق بين مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية للمراكز والمدن، لتوفير الدعم اللازم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة.

لا توجد حالات اشتباه إصابة وأن أعمال التحصين لمنع المرض

ومن جهته أوضح الدكتور السيد الحسنين، مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، أنه لا توجد حالات اشتباه إصابة وأن أعمال التحصين لمنع المرض، وتشمل الحملة تحصين رؤوس الماشية "الأبقار والجاموس"، مشيرا إلى أن ما تم تحصينه بلغ أكثر من 202227 ألف رأس ماشية، وأضاف أن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين من خطورة الأمراض الوبائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الثروة الحيوانية الحفاظ علي الثروة الحيوانية الحملة القومية الاولى الطب البيطري بالدقهلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية توعية المواطنين تحصين رؤوس الماشية رؤوس الماشية ر محافظ الدقهلية مدير مديرية الطب البيطر مديري

مواد متعلقة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025

الشرقية تفحص 200 نموذج لتقييم الأثر البيئي للمشروعات الجديدة

محافظ الشرقية يُتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي

نصائح للتعامل مع اضطرابات النوم وطرق الوقاية منها

الأكثر قراءة

مات في حادث أليم، حكاية المهندس أحمد عبد المرضي شهيد لقمة العيش (صور)

أخبار مصر: وفاة الفنان شريف ليلة، طرابلس تشتعل، صلاح يفقد بريقه أوروبيا، ورطة دولية لروسا بسبب طائرة ماليزيا، نصيحة بشأن الذهب

ترامب يخالف التقاليد، الرئيس الأمريكي يثير الجدل بعدم شرب القهوة خلال استقباله بالسعودية (فيديو)

لون رابطة العنق مطابق لسجادة الطائرة، 4 أشياء أثارت جدلًا في زيارة ترامب للسعودية (فيديو)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025

لماذا فضل الخطيب التعاقد مع خوسيه ريفيرو على جوميز؟ مصدر بالأهلي يوضح

توقعات بسقوط أمطار على هذه المناطق اليوم

"أجلسه مكانه"، طفل يبدع في حفظ المتون في حضور شيخ الأزهر (فيديو)

خدمات

المزيد

أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل تدريبه منتخب البرازيل.. ماذا قدم أنشيلوتي مع ريال مدريد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقتها بالشفاء القريب والراحة النفسية

تفسير رؤية الطين في المنام وعلاقتها بالتقصير في أداء الفرائض الدينية

هل يجب على الحاج أداء صلاة عيد الأضحى؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية