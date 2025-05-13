محافظ الدقهلية يقدم التهاني للأقباط بمولد القديسة دميانة (صور)

قدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، التهنئة للمسيحيين بمولد القديسة دميانة.

رافق المحافظ الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد عوض حسانين، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد رشوان وكيل المنطقة الأزهرية بالدقهلية، والمهندس محمد الرشيدي وكيل تعليم الدقهلية والمهندس محمد السيد وكيل زراعة الدقهلية والمهندس خالد نصر رئيس مياه الدقهلية، والمهندس علي حسن وكيل تموين الدقهلية، والدكتورة مني عثمان وكيل شباب الدقهلية، والدكتورة هالو عبد الرازق وكيل تضامن الدقهلية والقيادات التنفيذية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.



واستقبل محافظ الدقهلية الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة ولفيف من الكهنة.



وأعرب محافظ الدقهلية عن خالص سعادته بالمشاركة في الاحتفال بتكريس كنيسة القديسة دميانة وقدم خالص التهاني القلبية لشركاء الوطن داعيا الله عز وجل أن يمن على مصر دائما بالأمن والأمان والاستقرار وأن يديم علينا وحدة صفوفنا ويحمي وطننا من كل مكروه وسوء.

وقال محافظ الدقهلية، أننا نعيش مرحلة مميزة من تاريخ مصر تشهد خلالها نقلة نوعية في مختلف القطاعات وعطاء متواصل وجهود مخلصة بفضل القيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يبذل كل الجهود من أجل نهضة مصر وشعبها، وقد وضع الرئيس مصر على المسار الصحيح وأعاد لها مجدها وعزها، ونتخذ منه المثل الأعلى في الإخلاص في العمل والتفاني في حب الوطن، مؤكدا أننا نستلهم منه العزيمة والإصرار، فالرئيس السيسي لا يكل ولا يتوقف عن العطاء والسعي من أجل الوطن.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن هذه المناسبة تجسد الترابط بين جميع المصريين في كافة الأعياد والمناسبات الدينية والقومية، وتعزز من قوة النسيج الوطني وتثبت أن المحبة والاحترام المتبادل هما الأساس في بناء مستقبل مشرق للوطن.

وأشاد المحافظ بروح المحبة والتعاون التي تسود المجتمع المصري والتي تعتبر ركيزة أساسية لاستمرار التقدم والازدهار



وانتشرت قوات الأمن بمحيط الدير، وعلى مسافة نصف كيلو منه لتأمين الاحتفالات، كما وضعت البوابات الإلكترونية على مدخل الدير الخارجي، وعلى البوابة الرئيسية للكشف عن المعادن أو الأسلحة، واستعانت بكشافة الكنيسة، لتفتيش شنط السيدات الوافدات على الكنيسة والاحتفالات.

ويحرص الأقباط على حجز واستئجار غرف أو خيم، للاستقرار مدة الاحتفال كاملة ووجود أسواق بالشوارع للباعة، ويعتبر موسم الدخل يتعايش منه الكثيرون والتبارك للمريدين.

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