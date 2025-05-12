الإثنين 12 مايو 2025
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محافظات

حريق هائل يلتهم محصول القمح في الغربية

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

اندلع حريق في جرن قمح بقرية كفر سليمان مركز بسيون في محافظة الغربية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها لمساحات أخرى مجاورة.

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تلقى الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارًا بنشوب حريق في محصول القمح بناحية قرية كفر سليمان دائرة مركز شرطة بسيون.

تبين من التحريات الأولية نشوب حريق في جرن قمح حوالي فدان بناحية قرية كفر سليمان وتم السيطرة على النيران وإخمادها بمعرفة قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية والأهالي دون أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة.

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