لفتة إنسانية من الرئيس، السيسي يتابع الحالة الصحية لصنع الله إبراهيم ويوجه بعلاجه

اطمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الحالة الصحية للروائي الكبير صنع الله إبراهيم ووجه باتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجه.

واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحالة الصحية للروائي الكبير صنع الله إبراهيم وتابع ما اتخذته وزارة الصحة والسكان من إجراءات ورعاية طبية شاملة منذ بداية حدوث الإصابة كما وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة.



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