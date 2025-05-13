تاريخ لقاء الفريقين يثبت، الزمالك كعبه عالي على بيراميدز

الزمالك وبيراميدز، يلتقي مساء اليوم الثلاثاء فريقا الزمالك وبيراميدز ببطولة الدوري المصري الممتاز في المواجهة رقم 22 بتاريخ مواجهات الفريقين.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

وتواجه الزمالك ونظيره بيراميدز 21 مرة بجميع البطولات، منها 17 مواجهة بالدوري المصري و3 مواجهات بكأس مصر ومواجهة بالسوبر المصري.

استطاع الفارس الأبيض الفوز في 12 مباراة فيما فاز بيراميدز في 3 مباريات، وحسم التعادل 6 مباريات وسجل الزمالك 47 هدفا وبيراميدز 32 هدفا

واجه الزمالك نظيره بيراميدز في مسابقة الدوري المصري في الدوري خلال 17 مباراة، فاز الزمالك في 9 مباريات وفاز بيراميدز في مواجهتين وتعادل الفريقان في 6 مواجهات.

وسجل الزمالك 27 هدفًا، وسجل بيراميدز 16 مباراة.

أما 4 مواجهات أخرى بين الزمالك وبيراميدز بجانب مباريات الدوري منهم 3 مواجهات في كأس مصر، فاز الزمالك مباراتين وبيراميدز مباراة ولقاء في كأس السوبر المصري فاز خلاله الفريق الأبيض.

وفاز الزمالك في نهائي كأس مصر 2019 حيث وصل بيراميدز لنهائي كأس مصر لأول مرة في تاريخه وحده الزمالك بنتيجة 3-0 بثلاثية يوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بنشرقي.

وفي 2021-22 التقيا في نصف النهائي وانتهى الوقت الأصلي بنتيجة 1-1 وفي ركلات الترجيح فاز بيراميدز بنتيجة 4-3.

في 2022-23 التقيا مجددا في نصف النهائي وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3 وفي ركلات الترجيح فاز الزمالك بنتيجة 4-3.

وفي 20 أكتوبر موسم 2024 فاز الزمالك بركلات الترجيح 5_4 في السوبر المصري.

أول فوز لبيراميدز أمام الزمالك

وحقق بيراميدز فوزه الأول تاريخيًّا على الزمالك بهدف دون رد في عام 2019 بالدوري المصري.

مباراة الزمالك ضد بيراميدز



وحقق فريق بيراميدز أكبر انتصاراته على الزمالك خلال تاريخ لقاءات الفريقين بعد فوزه بثلاثية نظيفة على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويلتقي الزمالك وبيراميدز في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السادسة بمجموعة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز.

وتذاع مباراة بيراميدز والزمالك عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدروي الممتاز

يحتل بيراميدز وصافة جدول ترتيب مجموعة البطل في الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة خلف المتصدر النادي الأهلي صاحب الـ 49 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

مباراة الزمالك وبيراميدز

ويسعى بيراميدز وصيف الدوري الممتاز لحصد النقاط الثلاثة لاستعادة الصدارة من الأهلي في الصراع علي لقب الدوري فيما يأمل الزمالك صاحب المركز الثالث للعودة لسكة الانتصارات في المسابقة متمسكا بأمل ضعيف في إنهاء للدوري بالمركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز يخسر أمام البنك الأهلي

وحقق نادي البنك الأهلي فوزًا مثيرًا على حساب نظيره بيراميدز بنتيجة 4ـ2 في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد القاهرة الدولي في خامس جولات المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يتعادل مع سيراميكا

وسقط نادي الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما الجمعة الماضية، على أرضية ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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