إبراهيم عادل يقود التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام الزمالك

الزمالك ضد بيراميدز، استقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفتي لفريق نادي بيراميدز على تشكيل مباراة الزمالك اليوم في الدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

ومن المتوقع أن يأتي التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - بلاتي توريه - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويلتقي الزمالك وبيراميدز في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السادسة بمجموعة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدروي الممتاز

وتذاع مباراة بيراميدز والزمالك عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدروي الممتاز

يحتل بيراميدز وصافة جدول ترتيب مجموعة البطل في الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة خلف المتصدر النادي الأهلي صاحب الـ 49 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

مباراة الزمالك وبيراميدز

ويسعى بيراميدز وصيف الدوري الممتاز لحصد النقاط الثلاثة لاستعادة الصدارة من الأهلي في الصراع علي لقب الدوري فيما يأمل الزمالك صاحب المركز الثالث للعودة لسكة الانتصارات في المسابقة متمسكا بأمل ضعيف في إنهاء للدوري بالمركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز يخسر أمام البنك الأهلي

وحقق نادي البنك الأهلي فوزًا مثيرًا على حساب نظيره بيراميدز بنتيجة 4ـ2 في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد القاهرة الدولي في خامس جولات المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يتعادل مع سيراميكا

وسقط نادي الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما الجمعة الماضية، على أرضية ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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