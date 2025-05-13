كرة السلة، الاتحاد السكندري يواجه سبورتنج في أولى جولات دوري السوبر

كرة السلة، يخوض الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني أحمد عمر، مواجهة قوية اليوم الثلاثاء أمام سبورتنج، في أولى جولات سلسلة الدور قبل النهائي من بطولة دوري السوبر لكرة السلة للموسم الحالي 2024/2025.

موعد مباراة الاتحاد وسبورتنج

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد السكندري وسبورتنج في الـ6 مساء، على صالة برج العرب بالإسكندرية.

2000 مشجع في دوري كرة السلة

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي حضور 2000 مشجع في منافسات نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 2000 مشجع في المباراة الواحدة، بواقع 1000 مشجع لكل فريق، في مواجهتي نصف النهائي.

ويتنافس في الدور نصف النهائي، الأهلي والزمالك، والاتحاد السكندري وسبورتنج في نصف النهائي الآخر.

مواعيد قبل نهائي دوري السوبر لكرة السلة

ومن المقرر أن يقام الدور بنظام سلسلة Best Of 5، على صالة برج العرب الرئيسية بالإسكندرية.

وجاءت المواعيد كاملة كالتالي:

المباراة الأولى (الثلاثاء 13 مايو):

الاتحاد × سبورتنج - 6 مساء

الأهلي × الزمالك - 9 مساء

المباراة الثانية (الخميس 15 مايو):

الاتحاد × سبورتنج - 6 مساء

الأهلي × الزمالك - 9 مساء

المباراة الثالثة (السبت 17 مايو):

الزمالك × الأهلي - 6 مساء

الاتحاد × سبورتنج - 9 مساء

المباراة الرابعة (الإثنين 19 مايو):

الزمالك × الأهلي - 6 مساء

الاتحاد × سبورتنج - 9 مساء

المباراة الخامسة (الثلاثاء 20 مايو):

الاتحاد × سبورتنج - 6 مساء

الأهلي × الزمالك - 9 مساء

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