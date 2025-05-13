الثلاثاء 13 مايو 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من حماس على اغتيال الاحتلال للصحفي حسن إصليح

حسن إصليح، فيتو
حسن إصليح، فيتو

 علقت حركة حماس على اغتيال الاحتلال للصحفي حسن إصليح قائلة: قوات العدو ارتكبت جريمة اغتيال جبانة بحق الصحفي  حسن إصليح باستهدافه أثناء تلقيه العلاج بالمستشفى.

ووصفت الحركة  جريمة  اغتيال اصليح بأنها انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية وتعكس إفلاس الاحتلال أخلاقيا وإعلاميا.

كما طالبت حركة حماس  المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين.

جدير بالذكر أن إسرائيل اغتالت الصحفي حسن إصليح في غارة على مجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث كان يتلقى العلاج إثر إصابته منذ شهر بعد استهداف خيمة الصحفيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وإصليح صحفي ميداني كان يغطي مشاهد الحرب الدموية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت الطابق الثالث في مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، كما قصف جيش الاحتلال مبنى الاستقبال والطوارئ في المجمع الطبي.

وارتفع عدد الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة إلى ما يقرب من 214 شهيدًا وشهيدة إضافة لمئات المصابين من الطواقم الصحفية.

ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان لها، الصحفي إصليح وقالت إن "فلسطين فقدت واحدا من أبنائها المخلصين وفقدت الصحافة الفلسطينية أحد أعمدتها الوطنيين الذي برز في السنوات الأخيرة كأحد أشهر وأهم الأصوات الإعلامية المدافعة عن الحق الفلسطيني وكان في طليعة من قاموا بتغطية العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ اليوم الأول ناقلًا الحقيقة للعالم بكاميرته وعدسته وكلماته حتى أصبح أيقونة إعلامية فلسطينية وشاهدًا على جرائم الاحتلال ومصدرًا موثوقًا للمعلومة والصورة".

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