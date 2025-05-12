ترامب يغادر الولايات المتحدة متوجها إلى السعودية في أول زيارة خارجية (فيديو)

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة متوجها إلى المملكة العربية السعودية في أول زيارة خارجية له.

زيارة تاريخية للسعودية والإمارات وقطر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين: سأتوجه إلى السعودية وقطر والإمارات.

وأضاف ترامب: زيارتي للسعودية وقطر والإمارات تاريخية.

🚨President Trump takes off for Saudi Arabia on Air Force 1 pic.twitter.com/ZWVconrWBI — Raylan Givens (@JewishWarrior13) May 12, 2025

زيارة السعودية والإمارات وقطر

أعلنت الخارجية الأمريكية أن الرئيس ترامب سيقوم من 13 إلى 16 مايو، بأول زيارة إقليمية له منذ توليه الرئاسة وتشمل المملكة العربية السعودية وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وأشارت إلى أن "هذه الزيارة تظهر الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لعلاقاتها الاستراتيجية مع شركائها بـ الشرق الأوسط".

وبينت أن "اللقاءات ستركز على ملفات الأمن الإقليمي والدفاع والطاقة والاستثمار، إلى جانب التعاون المستمر لمواجهة التحديات المشتركة".

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