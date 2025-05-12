ترامب يغادر الولايات المتحدة متوجها إلى السعودية في أول زيارة خارجية (فيديو)
غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة متوجها إلى المملكة العربية السعودية في أول زيارة خارجية له.
زيارة تاريخية للسعودية والإمارات وقطر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين: سأتوجه إلى السعودية وقطر والإمارات.
وأضاف ترامب: زيارتي للسعودية وقطر والإمارات تاريخية.
زيارة السعودية والإمارات وقطر
أعلنت الخارجية الأمريكية أن الرئيس ترامب سيقوم من 13 إلى 16 مايو، بأول زيارة إقليمية له منذ توليه الرئاسة وتشمل المملكة العربية السعودية وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة".
وأشارت إلى أن "هذه الزيارة تظهر الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لعلاقاتها الاستراتيجية مع شركائها بـ الشرق الأوسط".
وبينت أن "اللقاءات ستركز على ملفات الأمن الإقليمي والدفاع والطاقة والاستثمار، إلى جانب التعاون المستمر لمواجهة التحديات المشتركة".
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