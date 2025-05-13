الثلاثاء 13 مايو 2025
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صحة ومرأة

3 نصائح لتجنب الجفاف للحجاج في موسم الحج

موسم الحج 2025، فيتو
موسم الحج 2025، فيتو

وجهت وزارة الصحة نصائح لتجنب الجفاف أثناء أداء مناسك الحج في موسم الحج القادم.

 

وتضمنت أهم نصائح وزارة الصحة:

١- بدء ترطيب الجسم وترويته قبل أداء مناسك الحج.

٢- تناول أطعمة غنية بالماء مثل الخضراوات والفاكهة.

٣-الحفاظ على شرب كمية كافية من الماء.

أكدت وزارة الصحة أنه عند الشعور بأي أعراض مرضية يجب استشارة البعثة الطبية على الفور.

ونصحت وزارة الصحة كل حاج بضرورة تجهيز شنطة الطوارئ لأخذها أثناء موسم الحج.

 

شنطة الطوارئ للحاج 

وقالت وزارة الصحة: إن شنطة الطوارئ يوضع بها أدوية أخرى بخلاف أدوية علاج الأمراض المزمنة 

وتشمل قائمة الأدوية:

١-خافض للحرارة

٢-مضاد للمغص

٣-مضاد للانتفاخ

٤- كريم مرطب

٥- محلول معالجة الجفاف

٦- فرشاة الأسنان والمعجون

 

توصيات وزارة الصحة لمرضى السكر في موسم الحج 

كما أوصت وزارة الصحة مرضى السكر الراغبين في السفر لأداء الحج بضرورة أخذ عدد من الأدوية والمستلزمات الطبية في حقيبة السفر.

وقالت وزارة الصحة: إن حقيبة المسافر لأداء مناسك الحج يجب أن تشمل: 

١-وضع أدوية كافية ومسحات طبية.

٢- وجود كمية كافية من الإنسولين وإبر الحقن.

٣- جهاز قياس السكر المحمول .

٤- معقم يدين وكمامات .

٥- بطاقة تعريفية بالمرض ونوع العلاج وجرعاته.

فيما وجهت وزارة الصحة نصائح للمسافرين لأداء مناسك الحج في موسم الحج 2025، لحماية أنفسهم وصحتهم أثناء أداء مناسك الحج.

 

ونصحت وزارة الصحة بضرورة تلقي التطعيمات اللازمة وهي الالتهاب السحائي قبل السفر بمدة لا تقل عن ١٠ أيام ولا تزيد على ٥ سنوات.

 
كما نصحت بتلقي لقاح الإنفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

 

عدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة

وأوصت وزارة الصحة بعدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة، واستخدام الشمسية.

 

كما نصحت بالاغتسال باستمرار، وعدم مشاركة المناشف والملابس والأغراض الشخصية مع الآخرين.

وأوصت باستخدام سجادة الصلاة الخاصة لكل حاج.

وأكدت أهمية تعرض الملابس وأغطية الفراش جيدا، وعرضها لأشعة الشمس بعد غسلها.

وشددت على ضرورة عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليد.

 

الإجراءات الوقائية الواجب على حجاج بيت الله الحرام اتباعها

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الإجراءات الوقائية الواجب على حجاج بيت الله الحرام اتباعها للحفاظ على صحتهم خلال الاستعداد للحج وأثناء أداء المناسك والشعائر الدينية.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ضرورة تلقي الحجاج للتطعيمات اللازمة قبل السفر، وتشمل الالتهاب السحائي، مؤكدًا توافر جميع تلك التطعيمات بمكاتب الصحة في كافة المحافظات.

 

وأشار «عبد الغفار» إلى ضرورة حفاظ الحجاج على صحتهم من خلال الالتزام بالنظافة العامة وغسيل الأيدي باستمرار باستخدام الماء والصابون أو استخدام الكحول لتعقيم اليدين، والالتزام بارتداء الكمامة في التجمعات والأماكن المزدحمة، وتغطية الأنف والفم بالمناديل في حالة السعال أو العطس.

وتابع «عبد الغفار» أنه ينبغي على الحجاج تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة واستخدام الشمسية، والاغتسال باستمرار، وعدم مشاركة المناشف الخاصة، والملابس والأغراض الشخصية مع الآخرين، واستخدام سجادة الصلاة الخاصة.


وأكد، أنه ينبغي على الحجاج تعريض الملابس وأغطية الفراش، لأشعة الشمس بعد غسلها جيدًا، والحرص على عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليدين.

وأكد ضرورة الإكثار من شرب السوائل، والحرص على التغذية الصحية السليمة من خلال تناول الأغذية الطازجة، والإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الطازجة.

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