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الصحة العالمية تكشف 6 تحديات تواجه مهنة التمريض في يومهم العالمي

فرق التمريض في اليوم
فرق التمريض في اليوم العالمي للتمريض

كشفت منظمة الصحة العالمية عن أهم التحديات التي تواجه مهنة التمريض في اليوم العالمي للتمريض.

 

اليوم العالمي للتمريض 

وقالت منظمة الصحة العالمية أن طواقم التمريض تشكل ما يقرب من نصف القوى العاملة الصحية في الإقليم، وهي بذلك العمود الفقري للنظم الصحية، فهذه الطواقم تساعد بمهاراتها وتفانيها على تحقيق حصائل صحية أفضل كل يوم.

 

 يوجد 15.5 ممرض وممرضة فقط لكل 10000 شخص

وأوضحت أن إقليم شرق المتوسط يأتي في المرتبة الثانية من حيث كثافة طواقم التمريض على مستوى العالم إذ يوجد 15.5 ممرضًا وممرضة فقط لكل 10000 شخص.

  وأشارت ان تعزيز القوى العاملة التمريضية عامل أساسي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة والهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة الذي يتمثل في تحقيق: الصحة الجيدة والعافية بحلول عام 2030."

وتواجه طواقم التمريض والقبالة تحديات كثيرة، منها: 

١-ظروف العمل الصعبة

٢-عدم كفاية الأجور

٣-أعباء العمل الثقيلة

٤-محدودية فرص التقدم الوظيفي

٥-الفجوات بين التعليم المهني الصحي والاحتياجات الصحية للسكان

٦- ضعف الأجهزة التنظيمية، مثل غموض نطاق المسؤوليات، فقد يطلب من طاقم التمريض أداء عمل أكثر مما ينبغي، وهو ما يعوق الاستفادة المثلى من أقصى إمكانات هذا الطاقم. 
 

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وأشارت منظمة الصحة العالمية أن  المبادرة الإقليمية الرئيسية للمنظمة تهدف إلى الاستثمار في قوى عاملة صحية قادرة على الصمود، ومنها طواقم التمريض وذلك من أجل:

1- معالجة النقص الحاد في الاستثمار في القوى العاملة الصحية. 
2- الاستثمار في الرعاية الأولية والوظائف الأساسية للصحة العامة. 
3- الاستثمار في استدامة القوى العاملة الصحية التي يمكن تكييفها في سياقات مختلفة. 
4- تعزيز التضامن والتعاون على الصعيد الإقليمي.

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