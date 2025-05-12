أخبار الاقتصاد اليوم: قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج.. ارتفاع سعر جرام الذهب، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي.. تسليم 6 رخص ذهبية جديدة

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



TIGGO9 CSH تتفوق في اختبارات التصادم الثنائي والانقلاب

تفوقت سيارات شيري الصينية، SUV TIGGO9 CSH، في اختبارات السلامة القاسية التي حاكت سيناريوهات واقعية شديدة الخطورة، بهدف تقييم كفاءة أنظمة السلامة السلبية المتقدمة في السيارة.

وتضمن الاختبار الأول محاكاة تصادم أمامي كامل بنسبة 100% بين سيارتين، في حين اختبر التحدي الثاني قدرة سيارة TIGGO9 CSH، على تحمل انقلاب عالي السرعة.

وأظهرت السيارة أداءً استثنائيًّا في مواجهة هذه الظروف القصوى، ما يعكس تفوقها الهندسي المعتمد على تكنولوجيا Chery Super Hybrid (CSH) المتقدمة.

وسلطت هذه التجارب الضوء على فلسفة شيري التي تؤكد التزام الشركة الدائم بتقديم حلول مبتكرة للسلامة، وتحديد معايير جديدة في عالم التنقل الفاخر.

في التحدي الأول، والذي تمثل في تصادم أمامي كامل بين سيارتين من طراز TIGGO9 CSH، انطلقت السيارتان باتجاه بعضهما بسرعة 56 كم/س، في محاكاة دقيقة لحادث واقعي.

وعلى عكس اختبارات التصادم التقليدية التي تتم عادةً ضد حواجز ثابتة، أنتج هذا التصادم المتحرك طاقة حركية أعلى بكثير، ما زاد من تعقيد الاختبار وواقعيته.

وعند لحظة الاصطدام، انهارت الأجزاء الأمامية للسيارتين بطريقة مدروسة لامتصاص قوة التصادم، بينما انتشرت الوسائد الهوائية على الفور لتأمين حماية فعالة للركاب. وأظهرت السيارة متانة هيكلها، حيث بقيت دعامات A وB سليمة، كما احتفظت المقصورة بمساحة نجاة آمنة.

واستجابت أنظمة السلامة الأساسية تلقائيًا بعد التصادم، بما في ذلك قفل الأبواب التلقائي وتشغيل أنوار التحذير، فيما ظل نظام الوقود سليمًا دون أي تسرب أو انزياح أو تشوه.



ارتفاع سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الإثنين

سعر جرام الذهب، عاودت أسعار الذهب، ارتفاعها من جديد فى سوق الصاغة ليرتفع الجرام بنحو 35 جنيها فى ختام تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالأسواق، وذلك بالتزامن مع التراجعات الكبيرة للأسعار بالبورصة العالمية بعد الاتفاق الصيني الأمريكي بخفض الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 115%.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5260 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4600 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3940 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب حوالي 36800 جنيه.

اقرا التالي: أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد 11 مايو 2025

الذهب - فيتو

الذهب عالميًّا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية.



المشاط: نعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لمستوى 63% في العام المالي المقبل

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي من المقرر أن يرتفع لمستوى 17% في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، مقابل 15% في العام المالي الجاري، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يستحوذ الاستثمار الخاص على نسبة 56% من الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري، ومن المستهدف أن ترتفع تلك النسبة لمستوى 63% في العام المالي المقبل مقابل 37% للاستثمارات العامة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، بأعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي.

وتحدثت المشاط، عن هيكل الاستثمارات الكلية لخطة العام المالي 2025/2026، التي تبلغ قيمتها 3.1 تريليون جنيه من بينها 1.158 تريليون جنيه استثمارات عامة، و1.94 تريليون جنيه استثمارات خاصة، كما أن التنمية البشرية تستحوذ على نحو 46.8% من الاستثمارات الحكومية، في مقابل 35.4% للتنمية الصناعية والبنية الأساسية، و17.8% للتنمية المحلية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، ولذا فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بضخ استثمارات بالمرحلة الأولى في عدد 6 محافظات وهي (بورسعيد _السويس - الإسماعيلية- اسوان - الاقصر- جنوب سيناء) بنحو 40 مليار جنيه، بواقع 8.5 مليار جنيه لعدد (5) مستشفيات جامعية، ونحو 31.5 مليار لمستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لعدد (14 مستشفى، 155 وحدة رعاية أولية).

ولفتت إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، تتضمن استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه للمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل لعدد (5) محافظات وهي (كفر الشيخ - المنيا - دمياط - مطروح - شمال سيناء)، بواقع 20 مليار جنيه لمستشفيات ووحدات وزارة الصحة لعدد (53 مستشفى، 516 وحدة رعاية أولية)، ونحو 447 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية لعدد 7 مستشفيات جامعية وأزهر.

كما تطرقت إلى المتابعة المستمرة مع دولة رئيس الوزراء للدكتور مصطفى مدبولي، من أجل المتابعة المستمرة لمشروع حياة كريمة، وإغلاق كافة المشروعات التي لم يتم الانتهاء منها بعد، مستعرضة استثمارات قطاعات التعليم والتعليم الفني، وكذلك التعليم العالي والبحث العالمي، من خلال الاستثمارات العامة.

وأوضحت أن الوزارة تعمل وضع التفاصيل الخاصة بسياسات المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. وفيما يتعلق بالكهرباء والطاقة، أشارت إلى جهود الدولة للتوسع في الطاقة المتجددة وربط المشروعات ضمن برنامج «نُوفّي» من خلال استثمارات الشبكة، من أجل توفير فاتورة استيراد الغاز والوقود الأحفوري.



الفرصة الأخيرة، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي

تنتهي المهلة التي حددتها الشركة المصرية للاتصالات لسداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أبريل 2025 دون غرامة، وذلك بعد غد الأربعاء.

وخلال السطور التالية نستعرض موعد وكيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي:

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الارضي يوم 15 أبريل، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة حتى 14 مايو 2025.

وفيما يتعلق بنظام السداد الشهري، يختار المتعاقد أن يدفع فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، بشرط أن يقوم بتفعيل خدمة المكالمات الدولية ونظام باقات.

غرامة عدم دفع فاتورة التليفون الأرضي

وتفرض الشركة غرامة تأخير السداد عن دفع الفاتورة، تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها، بعد ذلك بحد أدنى 10 جنيهات.

ويمكن لمستخدمي خدمات الخط المنزلى من المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزل برقم الهاتف.

ويقدم الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات خدمة السداد الإلكتروني لـ فاتورة التليفون لعملاء الخط الأرضي والإنترنت عبر بوابته الإلكترونية.

وبالنسبة إلى طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال الدخول على موقع المصرية للاتصالات we ودفع فواتير التليفون الأرضي من خلال الإنترنت، ورابط الاستعلام عن فاتورة الأرضي من هنا.

وفور الدخول على موقع المصرية للاتصالات WE EGYPT تظهر خانة إدخال كود المنطقة ويجب من خلالها كتابة كود المنطقة التي يتواجد بها التليفون الأرضي وكتابة رقم الخط الأرضي في الخانة الأخرى المدون أعلاها رقم التليفون، وبعدها يتم الضغط على أيقونة إظهار الفواتير.

ويمكن لكافة مستخدمي الخطوط المنزلية الاستعلام ودفع فاتورة الخط الأرضي من خلال الرابط السابق واتباع الخطوات السابقة.



البورصة تربح 7 مليارات جنيه في ختام التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات اليوم الإثنين وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.246 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 31577 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 39374 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 14147 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 9435 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 12767 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3269 نقطة.



وزير الاستثمار يسلم 6 رخص ذهبية جديدة لعدد من المشروعات

سلم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية 6 رخص ذهبية جديدة لعدد من المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، وذلك في إطار جهود الدولة الهادفة لتوفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقد شارك في مراسم التسليم حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتضمنت المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية، مشروع كوفيكاب إيجيبت لتصنيع الأسلاك الكهربائية، والذي يقام على مساحة 30296 مترا مربعا بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، وبتكلفة استثمارية تبلغ 40 مليون دولار، ويوفر نحو 267 فرصة عمل.



كما تضمنت المشروعات أبيدوس للطاقة المتجددة، والذي يقام على مساحة 20 كيلومتر مربع بمحافظة أسوان، بتكلفة استثمارية تبلغ 850 مليون دولار، ويوفر نحو 4000 فرصة عمل.

وتضمنت المشروعات لو سافر مصر لصناعة الخمائر، والذي يقام على مساحة 43755 مترا مربعا، بتكلفة استثمارية تبلغ 120 مليون يورو، ويوفر نحو 130 فرصة عمل.

وشملت المشروعات أيضا هوتاماكى إيجيبت لإنتاج وتوزيع عبوات مصبوبة الألياف الخشنة والناعمة، والذي يقام على مساحة 21734 مترا مربعا بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وبتكلفة استثمارية تبلغ مليار و470 مليون جنيه، ويوفر نحو 61 فرصة عمل.

كما شملت المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية مشروع شين شينغ لصناعة مسبوكات حديد الزهر "أنابيب حديد الدكتايل" والذي يقام على مساحة 270 ألف متر مربع بالعين السخنة بمحافظة السويس، بتكلفة استثمارية تبلغ 145 مليون دولار، ويوفر نحو 700 فرصة عمل.

وشملت المشروعات أيضا يادا إيجيبت لصناعة الأثاث، والذي يقام على مساحة 208003 متر مربع بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، بتكلفة استثمارية تبلغ 70 مليون يورو، ويوفر نحو 6350 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

32.6 مليار دولار، قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج

قال البنك المركزي المصري: إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، تسجل قفزة تاريخية إلى 32.6 مليار دولار بعد عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس 2024.

وأضاف البنك المركزي في بيان له، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بعد عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس 2024 (الفترة مارس/فبراير 2024/2025)، شهدت قفزة تاريخية غير مسبوقة حيث ارتفعت بمعدل 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار.

وتابع: “كما ارتفعت خلال فبراير 2025 للشهر الثاني عشر على التوالي بأكثر من الضعف، لتصل إلى نحو 3.0 مليارات دولار (مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024)، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر فبراير تاريخيًّا من كل عام”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.