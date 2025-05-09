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اقتصاد

يصل إلى 15 %، تراجع سعر السيارات المستعملة في السوق المحلي

السيارات المستعملة،
السيارات المستعملة، فيتو

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن سوق السيارات المستعملة يشهد إقبالًا كبيرًا في حركة البيع والشراء، بعد تراجع أسعار السيارات المستعمل خلال الأشهر الماضية، وبلغ حجم التخفيض 15%. 



التصنيع المحلي جديدة يخفض أسعار السيارات المستعمل 

وأوضح أبو المجد، أن التجميع المحلي وافتتاح مصانع السيارات بتوجيهات من رئيس الدولة أدى إلى تراجع أسعار السيارات المستعمل، وكانت أبرز السيارات المصنعة في مصر شيفروليه أوبترا أو بروتون ساجا وغيرها تسبب في تراجع أسعار السيارات.
 

أسعار السيارات المستعملة بمصر

وتابع رئيس رابطة السيارات، أن سوق السيارات المستعملة في مصر،  شهدت زيادات كبيرة في الأسعار بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة ولكن طرح سيارات اقتصادية زيرو تسبب في تراجع الأسعار. وجاء توفر السيارات الجديدة في مصر ليضع تجار المستعمل أمام فكرة مراجعة أسعار سياراتهم كما حدث في سوق السيارات الجديدة التي تمت إعادة تسعير سياراتها وتخفيضها. 

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