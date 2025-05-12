قائمة أرخص الجامعات الأهلية في مصر 2025- 2026

يبحث الكثير من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2025، عن أسعار ومصروفات الجامعات الخاصة، والجامعات الأهلية، لتحديد وجهة أبنائهم خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2025، وإعلان النتائج.

وأعلنت معظم الجامعات الأهلية عن فتح باب التسجيل المبكر للقبول للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026، وبدأت في تلقى طلبات الالتحاق، كما أعلنت عن قائمة مصروفاتها للعام الدراسي في مختلف الكليات.

وترصد بوابة فيتو خلال هذا التقرير، أرخص الجامعات الأهلية في مصر، ومصروفات كليات الجامعات الأهلية، تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور.

قائمة الجامعات الأهلية في مصر

تنقسم الجامعات الأهلية في مصر، إلى جامعات أهلية دولية، وجامعات أهلية منبثقة عن جامعات حكومية، وجامعات أهلية ذات قوانين خاصة.

أولًا: الجامعات الأهلية الدولية

وهي بداية نواة الجامعات الأهلية في مصر، والتي انطلقت عام 2019، بعد الإعلان عن إنشاء 4 جامعات أهلية هي الجلالة والعلمين الجديدة والملك سلمان الدولية والمنصورة الجديدة.

ثانيًا: جامعات أهلية منبثقة عن جامعات حكومية

أعلنت وزارة التعليم العالي عن إنشاء 12 جامعة أهلية منبثقة عن جامعات حكومية، لتضاف إليها هذا العام 5 جامعات أهلية جديدة منبثقة عن جامعات حكومية أيضا وهي كالتالي:

جامعة حلوان الأهلية

جامعة المنصورة الأهلية

جامعة بنها الأهلية

جامعة المنوفية الأهلية

جامعة بني سويف الأهلية

جامعة أسيوط الأهلية

جامعة جنوب الوادي الأهلية

جامعة المنيا الأهلية

جامعة شرق بورسعيد الأهلية

جامعة الإسكندرية الأهلية

جامعة الزقازيق الأهلية

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

جامعة دمنهور الأهلية

جامعة دمياط الأهلية

جامعة الفيوم الأهلية

جامعة طنطا الأهلية

جامعة الأقصر الأهلية

جامعة مدينة السادات الأهلية

ثالثا: جامعات أهلية ذات قوانين خاصة

وهي كالتالي:

جامعة النيل الأهلية

الجامعة الأهلية الفرنسية

جامعة مصر للمعلوماتية

الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني

جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل

قائمة أرخص الجامعات الأهلية في مصر 2025

أعلنت معظم الجامعات الأهلية، عن مصروفاتها للعام الجامعي الجديد 2025/ 2026، ونرصد أرخص الجامعات الأهلية من حيث المصروفات الدراسية وهي كالتالي:

مصروفات جامعة بنها الأهلية

الطب البشري: 120,000 جنيه سنويًا

طب الأسنان: 115,000 جنيه سنويًا

العلاج الطبيعي: 95,000 جنيه سنويًا

الهندسة: 65,000 جنيه سنويًا

علوم الحاسب: 55,000 جنيه سنويًا

الاقتصاد وإدارة الأعمال: 45,000 جنيه سنويًّا

مصروفات جامعة المنصورة الأهلية

الطب البشري 130.000 جنيه.

طب الأسنان 110.000 جنيه.

التمريض 31.000 جنيه.

الهندسة 69.000 جنيه.

الصيدلة 90.000 جنيه.

علوم وهندسة الحاسب 69.000 جنيه.

العلوم 48.000 جنيه.

الاقتصاد والعلوم الإدارية في 30 ألف جنيه

مصروفات جامعة العلمين الدولية

طب الأسنان: 118.000 جنيه.

الصيدلة (برنامج الصيدلة الإكلينيكية): 104.000 جنيه.

العلاج الطبيعي: 94.000 جنيه.

الهندسة: 76.000 جنيه.

علوم الحاسبات: 76.000 جنيه.

هندسة الحاسب: 76.000 جنيه.

الصحة العامة: 63.000 جنيه.

العلوم الأساسية: 57.000 جنيه.

الفنون والتصميم: 57.000 جنيه.

الأعمال: 54.000 جنيه.

مصروفات جامعة بني سويف الأهلية

الطب البشري 110 ألف جنيه.

طب الأسنان 90 ألف جنيه.

الصيدلة الإكلينيكية 80 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي 75 ألف جنيه.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي 50 ألف جنيه.

الهندسة 60 ألف جنيه.

علوم الملاحة 50 ألف جنيه.

كلية التمريض 50 ألف جنيه.

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