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150 ألف جنيه للطب البشري.. جامعة حلوان الأهلية تعلن مصاريف الكليات 2025

جامعة حلوان الأهلية،
جامعة حلوان الأهلية، فيتو
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اعلنت جامعة حلوان الأهلية فتح أبوابها لاستقبال دفعة جديدة من الطلاب للعام الجامعي 2025/2026. 

وتنشر فيتو المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد.. 

 

المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد

وقد أعلنت الجامعة عن المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد على النحو التالي:
الطب البشري: 150,000 جنيه
طب الأسنان: 130,000 جنيه
العلاج الطبيعي: 105,000 جنيه
علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات: 80,000 جنيه
الهندسة: 70,000 جنيه
العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال: 60,000 جنيه
الدراسات القانونية باللغة العربية (ليسانس حقوق): 60,000 جنيه
الترجمة المتخصصة باللغة الإنجليزية: 60,000 جنيه
كلية العلوم: 60,000 جنيه
كلية الفنون والفنون التطبيقية: 60,000 جنيه
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 55,000 جنيه

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