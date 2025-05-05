150 ألف جنيه للطب البشري.. جامعة حلوان الأهلية تعلن مصاريف الكليات 2025

اعلنت جامعة حلوان الأهلية فتح أبوابها لاستقبال دفعة جديدة من الطلاب للعام الجامعي 2025/2026.

وتنشر فيتو المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد..

المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد

وقد أعلنت الجامعة عن المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد على النحو التالي:

الطب البشري: 150,000 جنيه

طب الأسنان: 130,000 جنيه

العلاج الطبيعي: 105,000 جنيه

علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات: 80,000 جنيه

الهندسة: 70,000 جنيه

العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال: 60,000 جنيه

الدراسات القانونية باللغة العربية (ليسانس حقوق): 60,000 جنيه

الترجمة المتخصصة باللغة الإنجليزية: 60,000 جنيه

كلية العلوم: 60,000 جنيه

كلية الفنون والفنون التطبيقية: 60,000 جنيه

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 55,000 جنيه

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