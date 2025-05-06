الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

4 توجيهات صارمة من محافظ الوادي الجديد لرؤساء المراكز

اللواء دكتور محمد
اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، فيتو

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، في بيان له اليوم، تنظيم أوضاع مخالفات البناء المُكتشفة حديثًا عبر إتاحة فرصة لتقنين الأوضاع حتى 8 مايو 2025، مع إنهاء إجراءات تمليك الأراضي للمواطنين المُلتزمين وإرسال خطة زمنية لتحرير العقود (تمليك/إيجار/انتفاع) خلال 15 يومًا.

 

جاء ذلك خلال عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ،  اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز عبر تقنية الفيديو كونفرانس،  بحضور سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع، سكرتير عام المحافظة المساعد، وممثلي الجهات الحكومية المعنية، وذلك في اطار جهود المحافظة لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

أسفر الاجتماع عن حزمة من القرارات والتوجيهات الهامة كالتالي:

▪️تنظيم أوضاع مخالفات البناء المُكتشفة حديثًا عبر إتاحة فرصة لتقنين الأوضاع حتى 8 مايو 2025، مع إنهاء إجراءات تمليك الأراضي للمواطنين المُلتزمين وإرسال خطة زمنية لتحرير العقود (تمليك/إيجار/انتفاع) خلال 15 يومًا.

▪️تخصيص أراضي مجانية لمبادرات بيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين شرط القرب من الكتل السكنية، وتكثيف توفير اللحوم المُدعمة بمنافذ الوحدات المحلية.

▪️صرف مكافآت مالية للقرى المتميزة بمبادرات تخفيض الأسعار، مع تكثيف المرور الميداني لرؤساء المراكز على القرى شهريًّا، وعقد لقاءات دورية مع المواطنين. 

▪️التنسيق والجاهزية لاستعدادات امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، وتنظيم فصول تقوية مجانية بمساجد وقرى المراكز، تحت إشراف نخبة من المعلمين المتميزين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الثانوية العامة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الوادى الجديد امتحانات الثانوية العامة تقنين الاوضاع محافظ الوادى الجديد نائب المحافظ

مواد متعلقة

قانون الإجراءات الضريبية، 3 محظورات على موظفي المصلحة

قانون الإجراءات الضريبية، المستندات المطلوبة لمن لهم معاملات تجارية ومالية

3 التزامات على المنشآت والمؤسسات وفق قانون الإجراءات الضريبية الموحد

3 التزامات على ملاك العقارات بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

التزامات الشركات وأصحاب المهن وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد

دعاء ليلة الجمعة، دعاء شامل وجامع للخيرات

10 التزامات على الممولين والمكلفين بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

علاقة السحر بتأخر الزواج وهذه طريقة إبطاله

الأكثر قراءة

مدينة الورد، تفاصيل أضخم مشروع في العراق بعقول مصرية، وساويرس: شيء لم ير من قبل بالمنطقة العربية

ترامب يعلن موعد زيارته للسعودية والإمارات وقطر وإسرائيل تستبقها بعملية "مركبات جدعون"

خطوات الحجز إلكترونيا لشقق الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية

مطعم إيطالي يطرد عائلة إسرائيلية بسبب دعمهم للجرائم ضد غزة (فيديو)

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع 4 أصناف يعشقها المصريون وانخفاض تدريجي للبطيخ

للمرة الثالثة خلال 24 ساعة، "الدعم السريع" تستهدف مطار بورتسودان وفندق مارينا بالمسيرات (فيديو)

أسعار السمك اليوم، ارتفاع جديد في البلطي وجنون للماكريل وهبوط مفاجئ للمكرونة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 6 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 5/5/2025

سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

المصروفات الدراسية لجامعة حلوان الأهلية للعام الجامعي الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 6 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 6 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 6 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية