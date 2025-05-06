4 توجيهات صارمة من محافظ الوادي الجديد لرؤساء المراكز

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، في بيان له اليوم، تنظيم أوضاع مخالفات البناء المُكتشفة حديثًا عبر إتاحة فرصة لتقنين الأوضاع حتى 8 مايو 2025، مع إنهاء إجراءات تمليك الأراضي للمواطنين المُلتزمين وإرسال خطة زمنية لتحرير العقود (تمليك/إيجار/انتفاع) خلال 15 يومًا.

جاء ذلك خلال عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع، سكرتير عام المحافظة المساعد، وممثلي الجهات الحكومية المعنية، وذلك في اطار جهود المحافظة لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أسفر الاجتماع عن حزمة من القرارات والتوجيهات الهامة كالتالي:

▪️تنظيم أوضاع مخالفات البناء المُكتشفة حديثًا عبر إتاحة فرصة لتقنين الأوضاع حتى 8 مايو 2025، مع إنهاء إجراءات تمليك الأراضي للمواطنين المُلتزمين وإرسال خطة زمنية لتحرير العقود (تمليك/إيجار/انتفاع) خلال 15 يومًا.

▪️تخصيص أراضي مجانية لمبادرات بيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين شرط القرب من الكتل السكنية، وتكثيف توفير اللحوم المُدعمة بمنافذ الوحدات المحلية.

▪️صرف مكافآت مالية للقرى المتميزة بمبادرات تخفيض الأسعار، مع تكثيف المرور الميداني لرؤساء المراكز على القرى شهريًّا، وعقد لقاءات دورية مع المواطنين.

▪️التنسيق والجاهزية لاستعدادات امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، وتنظيم فصول تقوية مجانية بمساجد وقرى المراكز، تحت إشراف نخبة من المعلمين المتميزين.

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