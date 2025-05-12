الإثنين 12 مايو 2025
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محافظات

التحقيق مع مدرس متهم بالتحرش بـ 13 تلميذة في الوادي الجديد

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

بدأت النيابة العامة بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، التحقيقات مع مدرس متهم بالتحرش الجسدي بتلاميذ مدرسة اللغات المتميزة بمدينة الخارجة. 

كشف التحقيقات اتهام مدرس بمدرسة اللغات المتميزة بمدينة الخارجة بالتحرش بـ13 تلميذة بالمرحلة الابتدائية من خلال قيام أولياء الأمور بتقديم شكاوى لإدارة المدرسة والإدارة التعليمية بالخارجة


وأكد وصفي حسن، مدير عام الإدارة التعليمية بمركز الخارجة، أنه بمجرد تلقي الإدارة شكاوى أولياء الأمور جرى عمل محاضر استماع داخل المدرسة بواقع 13 محضر فيما تقدم أولياء أمور بمحضرين اثنين لقسم الشرطة والنيابة العامة.

وأضاف وصفي، أنه بمجرد التحقيق وعمل محاضر الاستماع عن تفاصيل الواقعة تحرر مذكرة مباشرة للعرض على محافظ الوادي الجديد والذي قرر مباشرة إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق وما هو جرى اليوم بالفعل.

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التحرش الجسدي تهم بالتحرش بمحافظة الوادي الجديد شكاوى اولياء الامور محافظة الوادى الجديد مدير عام الادارة التعليمية مدينة الخارجة

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