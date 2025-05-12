إزالة تعديات على 5 أفدنة ضمن فعاليات الموجة 26 بالوادي الجديد (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، حملاتها اليومية لاسترداد أراضى الدولة ضمن المرحلة الأولى من الموجة 26 لإزالة التعديات، والتي تستمر خلال الفترة من 10 وحتى 30 مايو الجاري، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن مواجهة كافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واستمرارًا لمتابعة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

وأعلن عبد الناصر صالح رئيس مركز ومدينة باريس استرداد، مساحة 5 أفدنة، منها 3 فدان ببئر التصحر بقرية بغداد ضمن ضمن ملفات التقنين المرفوضة من المساحة العسكرية من خلال لجنة تنفيذ الإزالات بالمركز بالتنسيق مع مركز شرطة باريس.

وفي ذات السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بالتنسيق مع مركز شرطة باريس في أولى موجات الإزالة واسترداد الأراضي لحالة أراضى مرفوضة من المساحة العسكرية بمساحة 2 فدان ونصف تقريبا ببئر جورمشين 18 بقرية جدة.

وأكد عبد الناصر صالح رئيس مركز ومدينة باريس استعداد المركز التام فى تنفيذ موجة الإزالات 26 لسنة 2025 حفاظا على أملاك الدولة واسترداد جميع الحالات سواء التعديات على أراضي الدولة أو المرفوضة من المساحة العسكرية أو في حالة عدم سداد مستحقات الدولة، وذلك فى كافة نطاق المركز.

ووجه رئيس مركز باريس بالوادي الجديد، رؤساء الوحدات المحلية القروية بالمتابعة الجادة والمرور الميدانى اليومي على كافة الأراضي المستردة من خلال الموجة ومنع التعدي عليها مرة أخرى.

ومن جانبه شدّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، على ضرورة الالتزام الكامل بالجدول الزمني لتنفيذ الإزالات، ومنع أي تعديات جديدة على الأراضي المستردة، مع تكثيف التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بجميع مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ أهمية اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من التعدي مجددًا.يُذكر أن الموجة 26 لحملة إزالة التعديات تُنفذ على ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى: من 10 حتى 30 مايو 2025، والمرحلة الثانية: من 7 حتى 27 يونيو 2025، والمرحلة الثالثة: من 5 حتى 25 يوليو.

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