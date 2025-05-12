8 نصائح للوقاية من النزلة المعوية في فصل الصيف

في موسم الصيف تزيد نسب الإصابة بالنزلات المعوية نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وتلوث الطعام.

نصائح للوقاية من النزلة المعوية

ووجهت وزارة الصحة نصائح للوقاية من النزلة المعوية من خلال اتباع هذه النصائح:

١- اتباع تعليمات النظافة الشخصية والغذائية الآمنة لتقليل فرص حدوث مضاعفات التهاب الأمعاء

٢- تجنب الشرب من الآبار الموجودة في الهواء الطلق أو مصادر المياه الأخرى دون غلي الماء

٣- استخدام أواني نظيفة

٤- إبقاء الأطعمة منفصلة مثل: إبقاء الدواجن النيئة بعيدًا عن الخضروات

٥-غسل أسطح المطبخ بشكل مستمر خلال إعداد الطعام

٦- طهي الطعام جيدًا على درجة الحرارة الصحيحة خاصة اللحوم

٧- الانتباه إلى تاريخ الصلاحية الموجود على المواد الغذائية

٨- تجنب التدخين

ما هي النزلة المعوية؟



النزلة المعوية يحدث فيها التهاب بطانة المعدة والأمعاء وتشمل أعراضه الرئيسية القيء والإسهال وعادةً ما لا يكون خطيرًا لدى الأشخاص الأصحاء، ولكنه قد يؤدي أحيانًا إلى الجفاف أو أعراض حادة.

ما الذي يسبب النزلة المعوية؟

هناك أسباب عديدة لالتهاب المعدة والأمعاء:

الفيروسات

البكتيريا

الطفيليات

المواد الكيميائية

ردود الفعل تجاه بعض الأدوية والأطعمة



تعتبر النزلة المعوية النوع الأكثر شيوعًا يمكن أن تسببه العديد من الفيروسات المختلفة، بما في ذلك فيروسات نوروفيروس وفيروس الروتا ويُطلق البعض على النزلة المعوية اسم "إنفلونزا المعدة".

عندما يحدث التهاب المعدة والأمعاء بسبب تناول أطعمة أو مشروبات ملوثة بالفيروسات أو البكتيريا أو الطفيليات أو المواد الكيميائية، يُسمى ذلك بالتسمم الغذائي.

يمكن أن تنتقل الفيروسات والبكتيريا والطفيليات المسببة لالتهاب المعدة والأمعاء من شخص لآخر.

وقد تصاب بالعدوى عند لمس شيء ملوث بالجراثيم ثم لمس عينيك أو فمك أو أنفك.

ما هي أعراض النزلة المعوية ؟

تشمل أعراض التهاب المعدة والأمعاء:

الإسهال

ألم أو تقلصات في البطن

غثيان

تقيؤ

حمى أحيانًا

عادةً ما لا يكون التهاب المعدة والأمعاء خطيرًا، ولكنه قد يؤدي أحيانًا إلى الجفاف أو أعراض حادة، بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بهذه المشاكل، وهم:

الحوامل

كبار السن

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو حالات صحية خطيرة أخرى

الرضع

الأطفال الخدج أو الذين يعانون من حالات صحية أخرى

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