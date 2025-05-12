أسامة نبيه يعلن تشكيل منتخب مصر أمام غانا في أمم افريقيا للناشئين

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة أسامة نبيه، تشكيلة الفريق لمواجهة غانا، في اللقاء الذي ينطلق بعد قليل على ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة أمم افريقيا للشباب، المقامة حاليا في مصر

تشكيل منتخب مصر أمام غانا

يدخل منتخب مصر للشباب مباراته أمام غانا بتشكيل مكون من:

تشكيل منتخب مصر للشباب، فيتو

الفائز من مصر وغانا يتأهل للمونديال بعد غياب 12 عامًا

الفائز من مباراة منتخب مصر أمام نظيره المنتخب الغاني سيتأهل مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة أمم إفريقيا، وهو ما يعني تأهله رسميا لبطولة كأس العالم للشباب في تشيلي في شهر سبتمبر المقبل، بعد غياب دام 12 عامًا منذ آخر مشاركة في مونديال 2013.

ووفقًا للوائح البطولة، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى كأس العالم للشباب، ما يمنح منتخب مصر فرصة ذهبية للعودة إلى للظهور في كأس العالم.

وشارك منتخب مصر للشباب في كأس العالم 8 مرات من قبل، كانت الأولى في 1981، والأخيرة في 2013.

ويبقى أبرز إنجاز حققه الفراعنة هو الفوز بالميدالية البرونزية في مونديال الأرجنتين 2001 بقيادة شوقي غريب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.