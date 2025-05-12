الإثنين 12 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب الشباب يسعى لانتزاع بطاقة التأهل للمونديال

منتخب الشباب،فيتو
منتخب الشباب،فيتو

يواجه منتخب مصر تحت 20 سنة، اليوم الإثنين، نظيره منتخب غانا في الدور ربع النهائي في بطولة أمم أفريقيا للشباب، التي تستضيفها مصر حاليا، وتستمر حتى الثامن عشر من مايو الجاري. 

ويسعى منتخب مصر للشباب  لحسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة، وضمان الظهور في نهائيات كأس العالم للشباب في تشيلي 2025، بعد غياب دام 12 عامًا منذ آخر مشاركة في مونديال 2013.

ووفقًا للوائح البطولة، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى كأس العالم للشباب، ما يمنح منتخب مصر فرصة ذهبية للعودة إلى للظهور في كأس العالم.

وشارك منتخب مصر للشباب في كأس العالم 8 مرات من قبل، كانت الأولى في 1981، والأخيرة في 2013. 

ويبقى أبرز إنجاز حققه الفراعنة هو الفوز بالميدالية البرونزية في مونديال الأرجنتين 2001 بقيادة شوقي غريب.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غانا

واستقر أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب المصري، على التشكيلة الأساسية التي ينوي الدفع بها أمام غانا في موقعة الليلة حيث من المتوقع أن يدخل الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر.

خط الدفاع: محمد سمير وعبدالله بوستنجي وأحمد عابدين ومهاب سامي.

خط الوسط: أحمد خالد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد.

خط الهجوم: مهند محمد ومحمد زعلوك وأحمد شرف.

الجهاز الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة، فيتو
الجهاز الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة، فيتو

غيابات منتخب مصر أمام غانا

 ويفتقد منتخب مصر في مباراته الصعبة أمام غانا جناح الفريق المتميز محمد عبدالله الذي غادر المعسكر بسبب الإصابة، فيما لم يحسم الجهاز الفني موقف عمر خضر لاعب أستون فيلا، من المشاركة أمام غانا بعد تعرضه مؤخرا للإصابة بشد في العضلة الخلفية، وإن كان الأقرب غيابه عن المباراة. 

موعد مباراة مصر وغانا والقناة الناقلة

 وتقام مباراة منتخب الشباب المصري أمام نظيره منتخب غانا ، اليوم، على أرضية استاد السويس الجديد بالسويس في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت، عبر قناة beIN SPORTS 6 HD.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر للشباب منتخب مصر منتخب الشباب تحت 20 سنة موعد مباراة مصر وغانا نهائيات كأس العالم للشباب منتخب الشباب المصري منتخب غانا محمد السيد محمد عبدالله شوقى غريب تشكيل منتخب مصر المتوقع تشكيل منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا للشباب

مواد متعلقة

أمم أفريقيا للشباب، منتخب جنوب أفريقيا في مواجهة شرسة اليوم أمام الكونغو الديمقراطية

أمم أفريقيا للشباب، منتخب المغرب يسعى لمواصلة تألقه أمام سيراليون في ربع النهائي

الزعيم يلاحق الصدارة، موعد مباراة الهلال والعروبة في الدوري السعودي

موعد مباراة النصر والأخدود بالدوري السعودي

سيراليون الحصان الأسود، أرقام دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب

موعد مباراة كومو وكالياري بالدوري الإيطالي

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه بالدوري الفرنسي

الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنجلادباخ بالدوري الألماني

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل

يؤدي لاضطرابات في المخ والوفاة، جمال شعبان يحذر من التسمم بالماء

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

حيثيات حكم المؤبد في قضية الطفل ياسين (مستندات)

مصادر: خوسيه ريفيرو اقترب من قيادة الأهلي موسمين ومعه 5 معاونين

بعد الاتفاق الصيني الأمريكي، تراجعات كبيرة في أسعار الذهب اليوم

32.6 مليار دولار، قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج

هل اقترب هذا المدرب من قيادة الأهلي؟

خدمات

المزيد

بعد الاتفاق الصيني الأمريكي، تراجعات كبيرة في أسعار الذهب اليوم

الدولار يرتفع بقوة بعد خفض الرسوم بين أمريكا والصين

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

المزيد

انفوجراف

الفروع الجديدة للمدارس المصرية اليابانية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، حروب خاضها الإمام الأكبر عبد الحليم محمود من أجل الإسلام والأزهر

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح حكم التحدث في الهاتف المحمول أثناء الطواف

محمد الغزالي، حجة الإسلام في القرن العشرين

المزيد
الجريدة الرسمية