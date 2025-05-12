منتخب الشباب يسعى لانتزاع بطاقة التأهل للمونديال

يواجه منتخب مصر تحت 20 سنة، اليوم الإثنين، نظيره منتخب غانا في الدور ربع النهائي في بطولة أمم أفريقيا للشباب، التي تستضيفها مصر حاليا، وتستمر حتى الثامن عشر من مايو الجاري.

ويسعى منتخب مصر للشباب لحسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة، وضمان الظهور في نهائيات كأس العالم للشباب في تشيلي 2025، بعد غياب دام 12 عامًا منذ آخر مشاركة في مونديال 2013.

ووفقًا للوائح البطولة، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى كأس العالم للشباب، ما يمنح منتخب مصر فرصة ذهبية للعودة إلى للظهور في كأس العالم.

وشارك منتخب مصر للشباب في كأس العالم 8 مرات من قبل، كانت الأولى في 1981، والأخيرة في 2013.

ويبقى أبرز إنجاز حققه الفراعنة هو الفوز بالميدالية البرونزية في مونديال الأرجنتين 2001 بقيادة شوقي غريب.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غانا

واستقر أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب المصري، على التشكيلة الأساسية التي ينوي الدفع بها أمام غانا في موقعة الليلة حيث من المتوقع أن يدخل الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر.

خط الدفاع: محمد سمير وعبدالله بوستنجي وأحمد عابدين ومهاب سامي.

خط الوسط: أحمد خالد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد.

خط الهجوم: مهند محمد ومحمد زعلوك وأحمد شرف.

الجهاز الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة، فيتو

غيابات منتخب مصر أمام غانا

ويفتقد منتخب مصر في مباراته الصعبة أمام غانا جناح الفريق المتميز محمد عبدالله الذي غادر المعسكر بسبب الإصابة، فيما لم يحسم الجهاز الفني موقف عمر خضر لاعب أستون فيلا، من المشاركة أمام غانا بعد تعرضه مؤخرا للإصابة بشد في العضلة الخلفية، وإن كان الأقرب غيابه عن المباراة.

موعد مباراة مصر وغانا والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب الشباب المصري أمام نظيره منتخب غانا ، اليوم، على أرضية استاد السويس الجديد بالسويس في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت، عبر قناة beIN SPORTS 6 HD.

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