البابا تواضروس: الحضارات العريقة نشأت في الصين والعراق ومصر

أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن تطلعه لتلبية الدعوة الرسمية التي تلقاها من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لزيارة العراق الشقيق، مؤكدًا أهمية الحضارات التي نشأت في الصين والعراق ومصر، باعتبارها من أقدم الحضارات الإنسانية وأكثرها تأثيرًا في التاريخ.

المقر البابوي

جاء ذلك خلال استقبال قداسة البابا، اليوم الإثنين، للدكتور رامي چوزيف وزير الأوقاف العراقي للديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية، والوفد المرافق له، وذلك في المقر البابوي بالقاهرة.

وشهد اللقاء تسليم دعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي لقداسة البابا تواضروس لزيارة العراق، وتدشين كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الجديدة هناك، التي تم بناؤها بدعم من الحكومة العراقية.

ورحب البابا تواضروس بضيوفه، معربًا عن تقديره للتطور والاستقرار الذي تشهده العراق في الوقت الراهن بعد سنوات من عدم الاستقرار. كما أشاد بالدور الذي يقوم به الراهب القمص مينا الأورشليمي، رئيس طائفة الأقباط في العراق، في خدمة أبناء الجالية القبطية والمجتمع العراقي عمومًا.

من جانبه، أوضح الدكتور رامي چوزيف أن العراق تضم 14 طائفة مسيحية، من بينها الطائفة القبطية التي تلعب دورًا إيجابيًا في مشروعات التنمية، مؤكدًا دعم الدولة العراقية للكنيسة القبطية، ومشيدًا بدور القمص مينا في تعزيز التعايش والتعاون داخل المجتمع العراقي.

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