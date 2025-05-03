البابا تواضروس من بوخارست: الكنيسة تزرع جذورها في أوروبا بخدمة المحبة والشهادة

دشّن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، كنيسة الشهيد مار مينا بالعاصمة الرومانية بوخارست، لتكون أول كنيسة قبطية أرثوذكسية تؤسَّس رسميًا في دولة رومانيا، في حدث وصفه قداسته بأنه "صفحة جديدة في تاريخ كنيستنا القبطية الأرثوذكسية".

إيبارشية وسط أوروبا

وجاء تدشين الكنيسة في إطار الجولة الرعوية لقداسة البابا تواضروس الثاني بإيبارشية وسط أوروبا، والتي بدأها يوم 25 أبريل الماضي، وشملت عددًا من الدول الأوروبية.

شارك في صلوات التدشين والقداس الإلهي الذي تلاه، نيافة الأنبا چيوڤاني أسقف إيبارشية وسط أوروبا، إلى جانب 11 من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أوروبا، وكذلك صاحبا النيافة الأنبا فام والأنبا أكسيوس المرافقان لقداسته في جولته الرعوية.

وشمل التدشين المذابح الثلاثة للكنيسة: المذبح الرئيس على اسم الشهيد مار مينا، والمذبح البحري على اسم القديس البابا كيرلس السادس، والمذبح القبلي على اسم السيدة العذراء، إضافة إلى تدشين الأيقونات وأواني المذبح.

وفي عظته خلال القداس، تحدث البابا تواضروس عن "الشبع الروحي" بمناسبة احتفال الكنيسة بـ"أحد الخبز"، وطرح سؤالًا تأمليًا قال فيه: "هل تشبع بالمسيح؟ هل تشعر بالشبع الروحي؟ المسيح وحده القادر أن يشبع الإنسان العطشان والجائع".

وأوضح قداسته أن وسائل الشبع الروحي أربعة: الكتاب المقدس، الصلاة، الأسرار المقدسة — خاصة التوبة والتناول — وأعمال المحبة والرحمة.

وأكد البابا أن الإنجيل هو غذاء يومي للروح وليس فقط للبركة، مشددًا على أهمية التوبة التي "تطرح الخطايا عند صليب المسيح"، معتبرًا أن التناول يجعل المسيح ساكنًا في الإنسان.

واختتم عظته بالإعراب عن فرحته الكبيرة بتدشين كنيسة مار مينا، قائلًا: "نحن اليوم نفرح بتدشين هذه الكنيسة المباركة... ونكتب بها صفحة جديدة في تاريخ كنيستنا القبطية الأرثوذكسية".

يُذكر أن الخدمة القبطية في رومانيا بدأت عام 2010 برسامة القس مينا تكلا، بيد مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث، لخدمة الجالية القبطية هناك. وقد اكتمل تأسيس كنيسة مار مينا في عام 2020 ضمن مجمع مار مينا للخدمات، الذي افتتحه قداسة البابا مساء الاثنين الماضي.

ويمثّل هذا التدشين المحطة الأخيرة من زيارة قداسة البابا تواضروس لرومانيا، قبل أن يتوجه إلى صربيا ضمن استكمال جولته الرعوية في أوروبا.

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