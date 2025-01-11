حزب الجبهة الوطنية في عيون السياسيين.. منير فخري عبد النور: الديمقراطية تأتي من الشارع.. أبو هميلة: يضيف زخمًا للحياة السياسية.. رئيس «النور»: يعمل على تنشيط الحياة الحزبية

كشف عدد من المثقفين والسياسيين عن آرائهم حول حزب الجبهة الوطنية الذي أُعلن تأسيسه منذ عدة أيام بحضور عدد من الوزراء السابقين والسياسيين وأعضاء البرلمان الحاليين والسابقين، وفئات مختلفة من التيارات والأحزاب المختلفة.

منير فخري عبد النور: الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية ليس لها قواعد شعبية

وقال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة الأسبق، إن الديمقراطية لا تُخطط ولكنها تأتي من الشارع، وكل الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية ليس لها قواعد شعبية دون استثناء.

منير فخري عبد النور: الأحزاب التي تنشأ في حضن السلطة كلها أحزاب كرتونية

وأكد منير فخرى عبد النور، أن حزب الجبهة الوطنية والقائمين على إنشائه وعلى رأسهم عاصم الجزار وضياء رشوان وقعوا في عدة أخطاء، الخطأ الأول والأبرز أنهم لم يتعلموا من دروس التاريخ بأن الأحزاب التي تنشأ في حضن السلطة كلها أحزاب كرتونية، والملك فؤاد سنة 1924 شكل حزب الاتحاد في مواجهة حزب الوفد وفي أول أزمة تفكك.

وتابع:" في سنة 1930 جاء الملك فؤاد بأعظم رجل في تاريخ مصر السياسي، إسماعيل باشا صدقي لإنشاء حزب الشعب ولم يستمر الحزب سوى 4 سنوات ووقتها كرهه الشعب".

ولفت إلى أن كل التنظيمات السياسية لثورة يوليو 1952 من هيئة التحرير الي الاتحاد القومي الي الاتحاد الاشتراكي الي حزب مصر إلي الحزب الوطني تفككت في أول هزة، وقال:" الحزب الوطني كان على رأسه فطاحل من صفوت الشريف إلى كمال الشاذلي وأحمد عز وجميعهم لم يتحملوا 5 أيام من ثورة 25 يناير 2011".

أبو هميلة: تدشين حزب الجبهة الوطنية سيضيف زخما للحياة السياسية

وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، إن تدشين حزب الجبهة الوطنية سيضيف زخما للحياة السياسية، معربا عن تمنياته له بالتوفيق للحزب.

وأضاف أبو هملية، في تصريحات خاصة لـ فيتو، على هامش مؤتمر تدشين حزب الجبهة الوطنية، أن حزب الشعب الجمهوري سيكون حريصا على التعاون مع ذلك الحزب السياسي الجديد، لاسيما وأنه يضم قامات سياسية كبيرة.

حزب النور: حزب الجبهة الوطنية يعمل على تنشيط الحياة الحزبية

وقال الدكتور محمد إبراهيم منصور رئيس حزب النور، إن خطوة تدشين حزب الجبهة الوطنية تأتي في إطار تنشيط الحياة الحزبية، مشيرا إلى أهمية وجود أحزاب فاعلة على الأرض في تلك الفترة التي تتزامن مع التحديات التي تواجه البلاد وما يحيط بها من أخطار من جميع الجهات.

وأضاف أن تلك التحديات تحتاج إلى تكاتف من جميع الجهات موضحا أن الحياة السياسية تحتاج إلى مزيد من الأحزاب القوية.

منى جاب الله: تدشين حزب الجبهة الوطنية يلبي احتياجات الشارع المصرى

كما أوضحت النائبة السابقة منى جاب الله، أن تدشين حزب الجبهة الوطنية، خطوة هامة، في الحياة السياسية والحزبية، حيث سيحدث ذلك الحزب حراكا سياسيا، ويأتى لتلبية احتياجات الشارع المصرى، متمنية نجاحه في تلبية متطلبات الشعب المصرى.

السيد حجازي: حزب الجبهة الوطنية يجمع في هيئته التأسيسية مختلف أطياف الشعب المصرى

فيما قال النائب السابق السيد حجازى، إن الحزب الجديد يتميز عن باقي الأحزاب بأنه يجمع في هيئته التأسيسية مختلف أطياف الشعب المصرى ووجود قامات وقيادات كبيرة.

السيد حجازي: حزب الجبهة الوطنية يعبر عن الناس البسيطة

وتابع، وفي نفس الوقت يعبر عن الناس البسيطة، حيث سيكون له أسلوب جديد في الوصول للمواطن البسيط، وذلك في محاولة لعلاج الركود الحزبى حاليا في الشارع.

وأشار إلى أنه سيخلق حالة من المنافسة السياسية مع الأحزاب القائمة، وهو ما بدأ خلال الفترة الأخير منذ الإعلان عنه.

عاصم الحزار: حزب الجبهة الوطنية يسعى إلى تقديم بديل حقيقي من أجل الشعب المصري

كما أكد الدكتور عاصم الجزار، عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية وزير الإسكان السابق، في كلمته التي ألقاها خلال حفل تدشين حزب الجبهة الوطنية أن الحزب يسعى إلى تقديم بديل حقيقي من أجل الشعب المصري، مضيفا أن تأسيس حزب الجبهة الوطنية يأتي استجابة لتطلعات المصريين في تحقيق حياة كريمة ومواكبة الطموحات الوطنية.

عاصم الحزار: حزب الجبهة الوطنية سيعمل بجدية على تحمل المسؤولية والتضحية التي يتجنبها الكثيرون

وأشار الجزار إلى أن الحزب لن يكون مجرد رقم إضافي في المعادلة السياسية، بل سيعمل بجدية على تحمل المسؤولية والتضحية التي يتجنبها الكثيرون، مؤكدًا أن الحزب يسعى إلى البحث عن حلول واقعية، وأنه لا مكان للفكر الجامد في رؤيته.

عاصم الحزار: حزب الجبهة الوطنية يقوم على أساس إعلاء مصلحة الوطن كغاية أسمى

وأضاف أن الحزب يقوم على أساس إعلاء مصلحة الوطن كغاية أسمى، ويضع في أولوياته بناء تواصل مستمر مع كافة الأطراف السياسية.

عاصم الحزار: حزب الجبهة الوطنية يساهم في بناء الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في أولوياتها

وأضاف أن الحزب يساهم في بناء الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في أولوياتها، ويعمل على مواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه الوطن.

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