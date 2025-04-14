حزب العدل يطلق برنامجا تدريبيا متكاملا لتنمية الكوادر الاقتصادية والبحثية الشابة

أطلق المكتب الفني لـ حزب العدل المرحلة الأولى من برنامج تدريبي متكامل يستهدف تأهيل الكوادر الشابة في المجالات الاقتصادية، البحثية، والتشريعية، وذلك ضمن خطة الحزب لبناء جيل جديد من الكوادر القادرة على التأثير الفعّال في العمل العام وصناعة السياسات.

رؤية الحزب للحياة الحزبية والسياسية

استهلّ اليوم بجلسة افتتاحية ألقاها النائب عبد المنعم إمام، رئيس الحزب، وتحدث عن رؤية الحزب للحياة الحزبية والسياسية، مؤكدًا أن تمكين الشباب وتزويدهم بالأدوات العلمية والمهنية يمثل أولوية استراتيجية للحزب في هذه المرحلة.

شهد البرنامج في يومه الأول جلسة تدريبية متميزة حول أوراق السياسات العامة، قدّمها الخبير الاقتصادي والنائب السابق د. محمد فؤاد، تناول فيها الفروق الأساسية بين ورقة السياسات، البحث الأكاديمي، وتقدير الموقف، كما شرح منهجية إعداد ورقة سياسات فعّالة، مبنية على أدوات تحليل واقعية، وقادرة على التأثير في صانع القرار.

أشرف على البرنامج حسين هريدي مساعد رئيس حزب العدل للشئون البرلمانية، ومدير المكتب الفني لحزب العدل والذي حرص على إضفاء طابع تفاعلي على اليوم التدريبي، وفتح المجال أمام النقاش البنّاء بين المشاركين.

ويمثّل هذا التدريب انطلاقة لبرنامج يمتد على مراحل متعددة، سيتناول لاحقًا أدوات العمل البرلماني، تشريح السياسات العامة، وآليات الصياغة التشريعية، بما يُمكّن المشاركين من الإسهام بفاعلية في الشأن العام والعمل السياسي.

و أعرب المشاركون عن سعادتهم بالمحتوى التدريبي وأسلوب التقديم، مؤكدين أهمية هذا النوع من البرامج التي تجمع بين الجانب الفني والتطبيقي وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة في العمل العام.

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