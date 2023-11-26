تعاون بين إيتيدا وجيديا لإنشاء أكاديمية تأهيل الكوادر الشابة تكنولوجيا فى مصر

تبحث وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" إنشاء أكاديمية لتدريب تأهيل الكوادر الشابة فى مصر للعمل بمجال التكنولوجيا بالتعاون مع جيديا، المتخصصة فى خدمات المدفوعات الإلكترونية، ومن المتوقع إطلاق هذه الأكاديمية في الربع الأول من 2024.

دور وزارة الاتصالات

كما تم الاتفاق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يكون الالتحاق بالاكاديمية من الخريجين الجدد من مجالات مختلفة على ان يتم تأهيلهم من 3 لـ 6 أشهر للانخراط في العمل

وأوضح أحمد نادر الرئيس التنفيذي لجيديا مصر خلال مؤتمر صحفي أنه تم اختيار مصر لإنشاء مركز خدمات الدعم العملياتي الذي يغطي مصر والسعودية والإمارات ويعمل به أكثر من 450 موظف في مجالات تطوير التطبيقات والسوفت وير نظرًا لموقع مصر الجغرافي المتميز، ووجود الكوادر البشرية الشابة المحترفة في كافة مجالات التكنولوجيا.

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اكد على وجود عدد من الاتفاقيات مع بعض الجامعات المصرية لتأهيل الطلاب في مجالات التكنولوجيا المختلفة حيث يتم عمل اختبارات لهم لمعرفة مدى مستوى قدراتهم في هذا المجال وكيفية الاستفادة من هذه القدرات كما تم الوعد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمساهمة في تأهيل وتدريب الكوادر الشابة، والحكومة المصرية.

ملف تكنولوجيا المعلومات

وأوضح أن ملف الاستثمار في مصر شهد تطورًا كبير وكذلك ملف تكنولوجيا المعلومات وذلك بفضل جهود الدولة المصرية في هذا الشأن، مما يشجع المستثمرين على المجيْ إلى مصر، لوجود خطة طموحة للتحول إلى التعاملات اللا نقدية مشيرا إلى أن مصر دولة كبيرة والعالم كله يمر بمرحلة اقتصادية صعبة، ولكن الفرص الموجودة في السوق المصرية للنمو والتحول الرقمي أكبر من أي دولة أخرى بالمنطقة.

وكان د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قام الأسبوع الماضي يرافقه د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات قد قاموا بتفقَّد "مركز خدمات الدعم العملياتي" بمقر "جيديا" في مصر والمتخصصة مجال المدفوعات الإلكترونية وبلغت قيمة استثماراتها، منذ أن دخلت السوق المصرية في يناير 2022، أكثر من 40 مليون دولار، كما تضاعف حجم أعمالها 3 مرات في العام الماضي، كما تخطط لمضاعفة حجم الأعمال بمعدل 7 أضعاف حجم الأعمال الحالي في الفترة المقبلة.