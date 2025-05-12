طريقة عمل المقلوبة، أكلة شامية لذيذة وسهلة التحضير

طريقة عمل المقلوبة، المقلوبة من الأكلات الشامية الشهيرة واللذيذة التى لها شعبية كبيرة فى مصر، وهى عبارة عن أرز ولحم وباذنجان ومذاقها لا يقاوم.

وطريقة عمل المقلوبة، سهلة وبسيطة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة فهى طيبة المذاق وعشاقها كثيرون.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل المقلوبة.

مكونات عمل المقلوبة:

2 كوب أرز بسمتي (منقوع لمدة نصف ساعة)

500 جرام لحم

2 حبة باذنجان (مقطعة شرائح ومقلية)

2 حبة بطاطا (مقطعة شرائح ومقلية)

1 حبة زهرة (قرنبيط) مقطعة ومقلية (اختياري)

1 بصلة كبيرة مفرومة

4 أكواب ماء

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

نصف ملعقة صغيرة كركم

ملح حسب الرغبة

زيت نباتي

طريقة عمل المقلوبة:-

في قدر، يطهى اللحم مع البصل والبهارات حتى ينضج، ويحتفظ بالمرق لاستخدامه في طهي الأرز لاحقا.

تقلي شرائح الباذنجان، البطاطا، والزهرة (إذا استخدمت) حتى تصبح ذهبية اللون، وتوضع على ورق لامتصاص الزيت.

في قدر نظيف، نرص الخضار في القاع أولا، ثم توضع قطع اللحم، وبعدها يُوزع الأرز فوقها بالتساوي.

يضاف مرق اللحم الساخن فوق المكونات حتى يغطي الأرز بحوالي نصف سنتيمتر.

يُغطى القدر ويطهى على نار متوسطة ثم يخفض النار ويترك حتى ينضج الأرز تماما (حوالي 30-40 دقيقة).

بعد أن يبرد القدر قليلا، يقلب على طبق تقديم كبير بحذر، ويمكن تزيينه بالمكسرات المحمصة ويقدم مع اللبن أو السلطة.

يمكن إضافة الجزر أو الفلفل الحلو حسب الرغبة.

لضمان تماسك المقلوبة عند قلبها، اتركيها لتبرد قليلا قبل قلبها.

طريقة عمل المقلوبة، فيتو

فوائد الباذنجان للصحة

ويعتبر الباذنجان هو المكون الأساسي فى هذه الوصفة ما يرفع القيمة الغذائية للمقلوبة لأن الباذنجان له قيمة غذائية عالية، ومن فوائد الباذنجان:

مصدر غني بمضادات الأكسدة، فالباذنجان يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل "الأنثوسيانين"، التي تعطيه لونه البنفسجي المميز، تعمل هذه المضادات على محاربة الجذور الحرة في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

دعم صحة القلب، ويُساهم الباذنجان في تحسين صحة القلب بفضل احتوائه على الألياف الغذائية، التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتعزز من مستويات الكوليسترول الجيد.

البوتاسيوم الموجود فيه يساعد في تنظيم ضغط الدم، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي، والباذنجان غني بالألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، كما أنه يعزز من نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يحسن صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

المساهمة في تنظيم مستوى السكر في الدم، والألياف الموجودة في الباذنجان تبطئ امتصاص السكر في الجسم، مما يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة، هذا يجعله مهم للأشخاص المصابين بمرض السكري أو المعرضين لخطر الإصابة به.

دعم صحة الدماغ وتحسين الذاكرة، حيث يحتوي الباذنجان على مركبات تعزز صحة الدماغ، مثل "الناسونين"، الذي يساعد في حماية الخلايا العصبية من التلف، كما أن مضادات الأكسدة تساهم في تقليل الالتهابات العصبية وتحسين الوظائف الإدراكية.

تحسين صحة الجلد والشعر، ويحتوي الباذنجان على فيتامينات ومضادات أكسدة تعمل على تحسين صحة الجلد ومنحه نضارة، كما أنه يعزز نمو الشعر بفضل احتوائه على الفيتامينات والمعادن الضرورية.

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