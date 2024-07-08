طريقة عمل الفاصوليا البيضاء، أكلة مصرية مغذية ولذيذة

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء، من الأكلات المصرية التي توارثناها عن الأجداد، والفاصوليا البيضاء بالصلصة مع اللحمة وطبق الأرز بالشعرية يحمل بداخل الكثيرين العديد من الذكريات المرتبطة بالطفولة، وبيت العائلة، وطريقة عمل الفاصوليا البيضاء من الوصفات التي تحرص كل زوجة على أن تتعلمها.



وطريقة عمل الفاصوليا البيضاء؛ قد تختلف عن طريقة عمل بقية الخضروات؛ لأنها تحتاج إلى خطوات عديدة، بداية من سلق الفاصوليا أولا، ثم تصفيتها، ثم البدء في طهيها كبقية "الطبيخ" المصري.





ولكل من تبحث عن طريقة عمل الفاصوليا البيضاء بالصلصة على الطريقة المصرية، نستعرضها بالتفاصيل في السطور التالية.



مكونات عمل الفاصوليا البيضاء:



كوب فاصوليا بيضاء

كوب عصير طماطم

ملعقتين كبيرتين صلصة طماطم

بصلة متوسطة مفرومة

ملعقة سمن أو زيت نباتي

3 فصوص ثوم مفرومة

ملح وفلفل



طريقة عمل الفاصوليا البيضاء زي زمان:

الفاصوليا البيضاء



تغسل الفاصوليا البيضاء جيدا، وتنقع لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

في إناء متوسط، يغلى الماء، ثم تضاف الفاصوليا البيضاء بعد نقعها، وتترك حتى تنضج.

تصفى الفاصوليا البيضاء في مصفاة، وتغسل بالماء الجاري.



تشوح البصلة المفرومة مع الزيت على النار، حتى يصفر لونها، ثم يضاف عصير الطماطم، مع إمكانية إضافة القليل من الماء.



تضاف الفاصوليا بعد ذلك، ثم الملح والفلفل والثوم.



تترك لتغلي قليلا، ثم نهديء النار، ونتركها حتى تنضج.



ملحوظة:



يمكنك عمل الفاصوليا البيضاء باللحمة، وفي هذه الحالة، ستضيفي اللحمة بعد تشويح البصلة، وتقلب معها، حتى يتغير لونها وتتحمر، مع إمكانية إضافة ملعقة سمن بلدي كبيرة.



ثم تضاف بقية المكونات بنفس الطريقة والخطوات السابقة.



طريقة عمل البامية باللحمة

طريقة البامية



تعد طريقة عمل البامية من الأكلات المصرية الشهيرة، التي يعشقها الكبار والصغار، وتعتبر البامية من الخضروات التي تتمتع بقيمة غذائية عالية، وطريقة عمل البامية من الطرق سهلة التحضير، وإن كانت البامية من الوصفات التي تتطلب العديد من الخطوات، وتتطلب وقتا لإعدادها، في حالة عدم استخدام البامية المجمدة، لأن البامية تحتاج لتنظيفها، وتقطيعها بشكل خاص، يتطلب جهدا ووقتا، ولذلك فإن استخدام البامية المجمدة، أو التي تم تفريزها من قبل يوفر الكثير من الوقت والجهد.



وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل البامية باللحمة، والتي سيعشقها كل أفراد أسرتك، إلى جانب أنها سهلة التحضير.



مكونات عمل البامية باللحمة

2 موزات لحم، متوسطة

بصلة كبيرة مفرومة

كوبين طماطم مقشرة ومفرومة ناعم (يستحسن الطماطم المعلبة قطع).

مكعبين مرق دجاج

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب

ملعقتين كبيرتين صلصة طماطم

4 فصوص ثوم مقطعة شرائح

نصف كوب أوراق كزبرة خضراء

صنوبر للتزيين (اختياري)

كوبين ماء ساخن

4 ملاعق كبيرة سمن

800 جرام بامية زيرو

ليمونة صغيرة





طريقة عمل البامية باللحمة



يسخن السمن على النار، ثم تضاف الموزات وتشوح من الناحيتين إلى أن تأخذ اللون الذهبي.



يضاف البصل ثم البهارات ويقلب الكل جيدا.



تضاف البامية ويعصر الليمون فوقها لتفادي ظهور مخاط البامية.



تضاف الطماطم والصلصة، مكعبات المرق ثم الماء ويترك الكل ليغلي على النار.



تنقل البامية واللحم لطاجن فخاري (يستحسن تسخينه مسبقا في الفرن)، ثم تغطى بالفويل وتوضع في فرن متوسط الحرارة مدة ساعة ونصف.



يرفع الفويل عن وجه الطاجن، وفي هذه الأثناء يقلى الثوم في قليل من السمن، مع الكزبرة الخضراء المفرومة ورشة ملح وفلفل وكزبرة ناشفة.



يسكب على وجه البامية ثم تزين بقليل من الصنوبر المحمص وتقدم بالهنا والشفا.



طريقة عمل البامية الويكة



البامية الويكة



طريقة عمل البامية الويكة، من الطرق القديمة لعمل البامية، وهي تكون بدون صلصة طماطم، ويستخدم في عملها البامية كبيرة الحجم، وتقطع إلى شرائح.





المكونات:



1 كيلو بامية طازجة

1 كيلو مرقة لحمة أو مرقة دجاج

1 ملعقة كبيرة سمنة

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة كزبرة جافة ناعمة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة



طريقة التحضير:



اغسلي البامية جيدًا، ثم قطعيها إلى قطع متوسطة الحجم.

في قدر كبير، ضعي المرقة على النار حتى تغلي.

أضيفي البامية إلى المرقة، ودعي المزيج يغلي مرة أخرى.

خففي النار، واتركيها على نار هادئة لمدة 20-25 دقيقة، أو حتى تنضج البامية.

في مقلاة صغيرة، سخني السمنة على نار متوسطة.

أضيفي الثوم والكزبرة، وقلبي حتى يذبل الثوم.

أضيفي الخليط إلى البامية، وقلبي جيدًا.

نكهي بالملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

قدمي البامية الويكة ساخنة مع الخبز أو الأرز.

