المشدد 3 سنوات لعاملين لاتجارهم في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد 3 سنوات لعاملين وتغريم كل منهما 150 ألف جنيه لاتجارهم في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة بيضاء ومقاومة سلطات بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية.

السجن المشدد 3 سنوات لعاملين وتغريم كل منهما 150 ألف جنيه بشبرا الخيمة



وصدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

أحالت النيابة العامة بالقليوبية المتهمين "محمود.ع.ا" ٢٢ سنة - عامل - مقيم شارع محمود زويل من شارع المحلاوي منشية عبد المنعم رياض - أول شبرا الخيمة - محافظة القليوبية - و"عبد الرحمن.ع.ر" - ٢٣ سنة - عامل - مقيم شارع عباس بدوي من شارع المحلاوي - أول شبرا الخيمة في القضية رقم ١٦٥٠٥ لسنة ٢٠٢٤ قسم أول شبرا الخيمة المقيدة برقم ٣٠١٣ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها بدائرة قسم أول شبرا الخيمة لأنهما في يوم ٣ / ٢٠٢٤/٩ احرزا جوهرًا مخدرًا ( اندازول كاربوكساميد ) وكان ذلك يقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

استطرد أمر الإحالة ان المتهم الأول احرز بغیر ترخيص سلاح أبيض (مطواة - قرن غزال ).

واختتم امر الإحالة ان المتهمان قاوما بالقوة والعنف موظفين عموميين قائمين علي تنفيذ قانون مكافحة المخدرات هم النقيب مصطفي الحصري - معاون مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة وآخرين من رجال الشرطة السريين وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم بأن أشهر المتهم الأول في وجههم سلاحًا أبيضًا مطواة - قرن غزال ولوح به لإرهابهم قاصدين منعهم من ضبطهما على النحو المبين بالتحقيقات.

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