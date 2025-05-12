الإثنين 12 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع جزار في مشاجرة بين طرفين بالقليوبية

مشاجرة،فيتو
مشاجرة،فيتو

 لقى جزار مصرعه إثر مشاجرة بين طرفين بمنطقة الجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال شهود عيان الواقعة وضبط أطراف المشاجرة.

محافظ القليوبية: توريد 41365.906 طن قمح

المشدد 10 سنوات لعاطل لاتهامه بقتل شخص في القليوبية

مصرع جزار في مشاجرة بين طرفين بالقليوبية 

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين طرفين بمنطقة الجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع “عصام.ا” جزار إثر مشاجرة مع آخرين، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف تفاصيل الواقعة وملابساتها وضبط المتهمين وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية شرطة الخانكة مركز شرطة الخانكة مديرية أمن القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية: توريد 41365.906 طن قمح

لمدة 7 ساعات، انقطاع المياه عن بعض مناطق القليوبية

محافظ القليوبية يشهد توقيع بروتوكول لإقامة معرض دار المعارف بمكتبة مصر العامة

محافظ القليوبية يُسلِم ملابس الإحرام لحجاج الجمعيات الأهلية

الأكثر قراءة

يؤدي لاضطرابات في المخ والوفاة، جمال شعبان يحذر من التسمم بالماء

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

سوابق نصب، القصة الكاملة لتورط المدير الرياضي المحتمل للزمالك في قضية احتيال

الطماطم تواصل ارتفاعها، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض البرقوق والعنب في سوق العبور

البلطي يواصل انخفاضه في سوق العبور، وهذه أسعار السمك اليوم الإثنين

البيتكوين تقفز فوق 105 آلاف دولار بعد خفض الرسوم بين أمريكا والصين

خدمات

المزيد

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

الخدمات التي يقدمها صندوق العمالة غير المنتظمة وفقا لقانون العمل الجديد

الإيجار القديم، تعرف على الأماكن المستهدفة التي تسري عليها أحكام القانون

المزيد

انفوجراف

بعد إعلان حماس الإفراج عنه.. من هو الجندي الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد الغزالي، حجة الإسلام في القرن العشرين

موسم الحج 2025، هل يجوز الحج مع عدم تقصير شعر الرأس؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 12 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية