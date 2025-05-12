الإثنين 12 مايو 2025
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محافظات

خلال مشاركته في منتدى "حوار المدن العربية الأوروبية" بالرياض

محافظ دمياط يبحث مع ممثلي الصندوق السعودي للتنمية سبل دعم المشروعات الاستثمارية

محافظ دمياط مع مع
محافظ دمياط مع مع وفد من الصندوق السعودي للتنمية

عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، لقاءً موسعًا مع وفد رفيع المستوى من الصندوق السعودي للتنمية، ضم كلا من المهندس بندر بن عبد الله العبيد، مدير عام عمليات الدول العربية، وعبد الله بن علي الزهراني، مدير إدارة عمليات شمال أفريقيا، والمهندس أحمد بن محمد قاروت، مدير المشاريع.

جاء ذلك على هامش فعاليات منتدى "حوار المدن العربية الأوروبية" المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.

استعراض مجالات التعاون التنموي بين الجانبين


خلال اللقاء، استعرض المحافظ نشأة الصندوق السعودي للتنمية والمشروعات التي يمولها داخل مصر، خاصة في مناطق سيناء، بالإضافة إلى القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون في ملفات المياه والأمن الغذائي، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي المصرية.

دمياط.. مقومات اقتصادية واستثمارية واعدة


قدّم المحافظ عرضا شاملًا للمزايا التنافسية لمحافظة دمياط، وأبرز الصناعات التي تتميز بها، وعلى رأسها صناعة الأثاث، والحلويات، ومنتجات الألبان، وصناعة السفن واليخوت. كما أشار إلى أن دمياط تمتلك ثلثي أسطول الصيد المصري، وتتمتع بتنوع مائي فريد، إلى جانب وجود ميناء بحري استراتيجي يشهد حاليًا تنفيذ مشروعات ضخمة.

وأكد "الشهابي" أن المنطقة الحرة العامة بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها بنسبة إشغال 100%، كما يجري حاليًا إعداد خطة لإنشاء منطقة حرة جديدة تعزز من فرص التنمية الاقتصادية.

السياحة والاستثمار العقاري ضمن أولويات المحافظة


تطرق اللقاء إلى مناقشة آفاق السياحة في المحافظة، حيث سلط المحافظ الضوء على مدينة رأس البر وموقعها المتميز عند التقاء النيل بالبحر المتوسط، ووجود فندق "شتيجنبرجر اللسان" كأول فندق خمس نجوم بمنطقة الدلتا. كما ناقش الجانبان تزايد الطلب على الاستثمار العقاري في دمياط وسبل تعظيم العوائد منه.

محافظ دمياط مع مع وفد من الصندوق السعودي للتنمية
محافظ دمياط مع مع وفد من الصندوق السعودي للتنمية

 

مشروعات مستقبلية على أجندة التعاون المشترك

 

طرح محافظ دمياط خلال الاجتماع عددًا من المشروعات المقترحة، أبرزها إنشاء ميناء صيد بمدينة عزبة البرج، وتطوير المنطقة العشوائية بكورنيش النيل بمدينة رأس البر، معربًا عن تطلعه للتعاون مع الصندوق السعودي في تمويل ودراسة هذه المشروعات، بما في ذلك دعم التسويق الخارجي لمنتجات الأثاث الدمياطي من خلال إقامة معارض بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع الغرف التجارية في البلدين.

 

الصندوق السعودي يبدي استعداده للمشاركة في مشروعات البنية التحتية

 


من جانبهم، أبدى ممثلو الصندوق السعودي للتنمية ترحيبهم بالمشاركة في مشروعات البنية التحتية بالمحافظة، وتطوير الطرق، مؤكدين أن لديهم سابقة خبرة في تنفيذ مشروعات مماثلة بدول عربية أخرى، مع عرض إمكانية إشراك جهات سعودية أخرى في مشروعات دمياط التنموية.

 

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الاستثمار العقارى البحر المتوسط الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط السياحة والاستثمار العقاري العاصمة السعودية الرياض المنطقة الحرة العامة رة التخطيط والتعاون الدولي عزبة البرج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزارة التخطيط والتعاون الدولي

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