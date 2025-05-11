الأحد 11 مايو 2025
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محافظات

بحث سُبل التعاون وتوسيع الشراكات مع مدن المملكة

محافظ دمياط يلتقي السفير المصري بالرياض على هامش منتدى حوار المدن العربية الأوروبية

محافظ دمياط والسفير
محافظ دمياط والسفير المصري بالسعودية، فيتو

ناقش  الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، مع سعادة السفير إيهاب أبو سريع، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة العربية السعودية، آليات تعزيز التعاون المشترك بين محافظة دمياط ومدن المملكة، وذلك خلال لقائهما على هامش فعاليات منتدى "حوار المدن العربية الأوروبية" المنعقد بالعاصمة الألمانية، بمشاركة واسعة من ممثلي المدن العالمية وعدد من المحافظين المصريين.

الترويج للمنتج الدمياطي والتوسع في الأسواق الخارجية

استعرض الجانبان خلال اللقاء فرص دعم وترويج المنتج الدمياطي داخل السوق السعودي، مع التأكيد على أهمية تعزيز تنافسية منتجات دمياط الحرفية والصناعية، وفي مقدمتها صناعة الأثاث، باعتبارها أحد أبرز مكونات الهوية الاقتصادية للمحافظة، وركيزة أساسية للنهوض بالصادرات المصرية.

 

محافظ دمياط والسفير المصري بالسعودية.. ڤيتو
محافظ دمياط والسفير المصري بالسعودية.. ڤيتو

 

فرص استثمارية وسياحية واعدة على طاولة النقاش

كما تناول اللقاء مناقشة سُبل الترويج للمقومات السياحية التي تتمتع بها دمياط، وبحث فرص الاستثمار العقاري بالمحافظة، من خلال طرح مشروعات واعدة يمكن أن تستقطب الاستثمارات السعودية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وفتح آفاق للتنمية المستدامة.

انفتاح دولي لتعزيز المكانة الاقتصادية لدمياط

ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه محافظة دمياط نحو الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة، والسعي لفتح قنوات اتصال مباشرة مع شركاء التنمية، بهدف نقل الخبرات، وجذب الاستثمارات، وتعزيز مكانة دمياط على خريطة المدن العربية ذات التوجه الاقتصادي الفعال.

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