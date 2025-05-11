الأحد 11 مايو 2025
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محافظات

محافظ دمياط يصل الرياض للمشاركة في منتدى "حوار المدن العربية الأوروبية"

محافظ دمياط يشارك
محافظ دمياط يشارك في الحدث الدولي بمشاركة قيادات محلية

وصل الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، صباح اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في فعاليات منتدى "حوار المدن العربية الأوروبية"، الذي يُنظمه المعهد العربي لإنماء المدن بالتعاون مع اتحاد البلديات والأقاليم الأوروبية والوكالة الدولية لاتحاد البلديات، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو الجاري.

محافظ دمياط يشارك في الحدث الدولي بمشاركة قيادات محلية من العالم العربي وأوروبا
محافظ دمياط يشارك في الحدث الدولي بمشاركة قيادات محلية من العالم العربي وأوروبا

ترحيب رسمي من الجانب السعودي

وكان في استقبال محافظ دمياط لدى وصوله إلى الرياض المهندس تركي البوري، المساعد لأمانة الرياض للتعمير، حيث أعرب الشهابي عن سعادته بالمشاركة في المنتدى، موجّهًا التحية للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا، ومثمنًا جهودها في تنظيم واستضافة هذا الحدث الهام.

المنتدى منصة دولية لتعزيز التعاون الحضري

ويُعد منتدى "حوار المدن العربية الأوروبية" حدثًا دوليًّا إقليميًّا بارزًا، يهدف إلى تعزيز التعاون والتواصل وبناء علاقات بين ممثلي المدن والبلديات في الدول العربية والأوروبية، من عمداء ورؤساء بلديات وأمناء ومحافظين، كما يمثل المنتدى فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة الرؤى المشتركة حول التحديات الحضرية والاجتماعية والبيئية.

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