نائب محافظ دمياط تشارك في حفل سفارة الاتحاد الأوروبي بمناسبة يوم أوروبا

شاركت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، بالإنابة عن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، في احتفالية سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بمناسبة يوم أوروبا، والتي أقيمت احتفالًا بالذكرى الخامسة والسبعين لإعلان شومان، الحدث التاريخي الذي مهد لتأسيس الاتحاد الأوروبي وبناء منظومة الوحدة والسلام الأوروبية.



أقامت الحفل السفيرة أنجلينا آيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وزوجها السيد وافي منصور، وسط حضور رسمي موسع شمل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات السياسية والدبلوماسية.

رسائل دبلوماسية تؤكد عمق العلاقات

أكدت السفيرة الأوروبية خلال كلمتها أن مصر والاتحاد الأوروبي تجمعهما علاقات تاريخية راسخة وتعاون مستمر في ملفات متعددة تعكس التقارب والتفاهم بين الجانبين كما ألقى الدكتور خالد عبد الغفار كلمة نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء أشار فيها إلى أهمية الشراكة المصرية الأوروبية وتعدد أوجه التعاون التنموي والاقتصادي بين الطرفين

احتفالية سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بمناسبة يوم أوروبا

دمياط.. قاطرة للتنمية في الجمهورية الجديدة

نقلت المهندسة شيماء الصديق تهنئة الدكتور أيمن الشهابي إلى السفارة الأوروبية بهذه المناسبة مشيدة بالعلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي ومؤكدة على تطلع محافظة دمياط إلى بناء شراكة استراتيجية تدعم مسار التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن دمياط تُعد من المحافظات الواعدة بما تمتلكه من إمكانيات تجعلها في طليعة القاطرات التنموية في ظل التحول الكبير الذي تشهده الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة

لقاءات تنسيقية لتعزيز التعاون التنموي

وعلى هامش الاحتفالية أجرت نائب محافظ دمياط عددًا من اللقاءات مع وزراء ورؤساء هيئات لمناقشة ملفات تنموية تخص المحافظة كما تم بحث سبل توقيع بروتوكولات تعاون خلال الفترة المقبلة لتعزيز الجهود المشتركة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دمياط

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