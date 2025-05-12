إحالة أوراق المتهم بقتل سيدة بسبب السحر في نبروه إلى المفتي (فيديو)

قضت الدائرة الثانية في محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار مجدي قاسم اليوم بتأييد حكم أول درجة بإحالة أوراق المتهم بقتل سيدة طعنا داخل مسكنها بسبب السحر الي فضيلة المفتي لأخذ الرأي في تنفيذ حكم الإعدام.

جنايات المنصورة تنظر محاكمة المتهم بقتل سيدة

وكان المستشار محمد غزالة رئيس النيابة الكلية بـ القائم بأعمال المحامي العام

النيابة جنوب المنصورة الكلية أحال م ع (محبوس) 37 سنة في القضية رقم 3433 لسنة 2024 جنايات مركز نبروه والمقيدة برقم 3262 لسنة 2024 كلي جنوب المنصورة لأنه في أول أبريل 2024 بدائرة مركز نبروه - محافظة الدقهلية قتل المجني عليها عبير السيد إبراهيم غالي - عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض (سكين) وتوجها إلى مسكنها وما أن ظفر بها حتى سدد لها بذلك السلاح عدة طعنات استقرت إحداها بالقلب والبطن فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. قاصدًا من ذلك إزهاق روحها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أقوال الشهود في القضية

الشاهدة الأولى: م - ١١ سنة - طالبة - تشهد: بحضور المتهم الي والدتها المجني عليها بمسكنها صباح تاريخ ارتكاب الواقعة ودار بينهما حديثًا ثم انصرف. وبذات التاريخ ليلًا فوجئت باستغاثة والدتها من غرفتها حال تواجدها بالمسكن وبرفقتها شقيقها الشاهد الثاني وباستبيان الأمر أبصرت المتهم إبان قيامه بالتعدي على والدتها بأن سدد لها عدة طعنات استقرت إحداها بالقلب والبطن بسكين محدثًا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وأعزت قصد المتهم إزهاق روح والدتها المجني عليها.

الشاهد الثاني: ا - ٥١ سنة - سائق - يشهد بأنه نما إلى علمه ارتكاب المتهم للواقعة على نحو ما شهد به سابقيه.

الشاهد الثالث إ - السن: ٣٤ - رائد شرطة - رئيس مباحث مركز شرطة نبروه يشهد بأن تحرياته توصلت إلى أنه على إثر خلف سابق بين المتهم وزوجته انتهى بانفصام عرى الزوجية اعتقادًا فيه أن المجني عليها هي المتسببة في ذلك لقيامها لهما بأعمال السحر والذي أدى إلى انفصاله عن زوجته كون الأخير تربطها صلة قرابة بالمجني عليها وبتاريخ الواقعة أعد سلاح أبيض "سكين" وتوجه إلى مسكن المجني عليها وما أن ظفر بها حتى حدثت مشادة كلامية بينه والأخيرة فسدد لها عدة طعنات بذلك السلاح فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها واعزى قصد المتهم إزهاق روح المجني عليها..

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أنه بفحص وتشريح جثمان المجني عليها عبير السيد إبراهيم غالي - تبين أن إصابتها بالظهر طعنية نافذة تنشأ عن أداة ذات نصل حاد مدبب الطرف أيا كانت كمثل سكين أو ما شابه وإن إصابتيها بالبطن ذوتا طبيعة طعنية كذلك تنشأ كل منهما عن أداة ذات تصل حاد مدينة الطرف أيا كانت كمثل سكين، وإصاباتها بأعلى الصدر والذراعين جميعها توانا طبيعة قطعية تنشأ عن أداة ذات نصل حاد أيا كانت كهيئة السكين وتعزى الوفاة إلى تلك الإصابات.

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