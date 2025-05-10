تستأنف اليوم الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنصورة جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشاب محمود الهمشري، الذي لقي مصرعه بعد تدخله للدفاع عن طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، تعرض للاعتداء من قبل الجناة في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية.

جنايات المنصورة تستأنف محاكمة قاتل "الهمشرى"شهيد الشهامة تدخل للدفاع عن شخص من ذوي الهمم

وتأتي القضية التي هزّت الرأي العام تحت رقم 10072 لسنة 2024 جنايات شربين، والمقيدة برقم 2562 لسنة 2024 كلي شمال المنصورة

قرار الإحالة في قضية مقتل الهمشري



وكان احال المستشار عمرو ضيف المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية كلا من حسن السيد على حسن عمر 26 عاما صاحب محل أحذية، ومقيم بندر شربين محمود السيد على حسن عمر 31 عاما صاحب محل أحذية ومقيم بندر شربين لأنهما في يوم 23يونيو 2024 بدائرة مركز شربين محافظة الدقهلية قتلا المجني عليه (محمود ربيع محمد صبري الهمشري - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد - بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه على اثر مشادة ومشاجرة سابقة فيما بين المتهم الأول والمجني عليه لدفاعه عن طفل من ذوي الهمم.

وأعدا لذلك العرض سلاحين أبيضين - مطوانين - وتوجها إلى المكان الذي أيقنا سلفًا تواجده به وما إن ظفرا به حتى باغتاه بإشهار سلاحيهما الأبيضين في وجهه وانهالا عليه بهما ضربًا وطعنًا من أمامه قاصدين منها إرهاق روحه فأودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان أنفي البيان وشرعا في قتل المجني عليه يوسف نجاح عبد الغفار سلامة - عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد - وعلى إثر محاولته كل ومقاومتهما الدرء التعدى عن المجني عليه الأول والزود عنه - بأن سددا إليه عدة ضربات سلاح كل منهما الأبيض - مطواه ها استقرت وكتفه الأيسر ورأسه وزراعه الأيمن للحيلولة بينه وبين إعاقته للمجني الشرعي قاصدين من ذلك قبله إلا أنه قد جان اثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركتة بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات وهي الجريمة المعاقب عليها قانونًا بقانون العقوبات كما جازوا وأحرزا بغير ترخيص سلاحين أبيضين - مطواتين.



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