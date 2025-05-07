الخميس 08 مايو 2025
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محافظات

أول قرار لتعليم الدقهلية في واقعة اعتداء مدرس على تلميذة بنبروه

الطفلة المصابة على
الطفلة المصابة على يد معلم في مدرسة بالدقهلية، فيتو

أكد المهندس محمد الرشيدي وكيل تعليم الدقهلية فتح تحقيق عاجل في واقعة اعتداء معلم على تلميذة داخل مدرسة الحرية بمدينة نبروه.

وكشفت التحقيقات ارتكاب المدرس الواقعة وبسؤال المعلم في التحقيقات اعترف بارتكاب الواقعة وأنه لم يقصد الضرب.

وعلى الفور تم اتخاذ قرار عاجل بالاستغناء عن المعلم كونه معلمًا بالحصة وعدم قبوله بأي مدرسة مرة أخرى. 

 

وأوضح والد الطفلة عدم تنازله عن حق نجلته وقام بتحرير محضر بمركز شرطة نبروه اتهم خلاله المعلم بالاعتداء على نجلته داخل المدرسة.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تدوينة نشرها حساب يحمل اسم محمد السيد القللي عبر "فيس بوك"، تضمنت صورة لابنته وهي مصابة بكدمة واضحة أسفل العين، قال إنها نتيجة اعتداء من مدرس داخل مدرسة الحرية بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية.

وكتب القللي في تدوينته: "أنا عاوز واحد محترم يرد عليَّ ويقول لي ده يرضي مين؟"، مرفقًا صورة أخرى قال إنها للمدرس المتهم بالتعدي على الطفلة.

وأثارت الواقعة موجة غضب واسعة على منصات التواصل، وسط مطالبات بالتحقيق العاجل ومحاسبة المسؤول عن الاعتداء.

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