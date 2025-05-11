مستشار رئيس الجمهورية يتفقد مدرستي "lPS" و"اليابانية" بالوادي الجديد

تابع اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقهما حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، سير العمل بالمدرستين الرسمية الدولية IPS والمصرية اليابانية بمدينة الخارجة، وذلك في إطار جولتهما التفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

حيث تفقدوا مستشار الرئيس وضيوف المحافظة، الفصول الدراسية والأنشطة التعليمية والرياضية والترفيهية بالمدرستين.

وثمّن مستشار رئيس الجمهورية ما تشهده المحافظة من طفرة تعليمية غير مسبوقة، وإدخال نظم تعليمية حديثة ومتنوعة تنفرد بها المحافظة على مستوى قطاع الصعيد، مشيدًا بجودة التجهيزات والمستوى التعليمي المُقدَم.

من جانبه، أكد اللواء دكتور محمد الزملوط أن المحافظة بصدد إنشاء مدرسة يابانية بمركز الداخلة؛ لتوفير خدمة تعليمية متميزة لأبناء كافة المراكز، وتلبية احتياجات وطموحات أبناء المحافظة بما يسهم في بناء أجيال قادرة على مواكبة متطلبات العصر ودفع عجلة التنمية الشاملة.

الجهود التنموية والاستثمارية بالوادي الجديد

أشاد اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، بحجم التوسع في الرقعة الزراعية والتيسيرات التي تقدمها المحافظة لجذب الاستثمارات المصرية والأجنبية الجادة؛ للتوسع في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وغير التقليدية.

وأعرب فودة خلال الاجتماع عن سعادته لزيارة المحافظة لأول مرة مشيدًا بما أنجزته المحافظة من قفزات تنموية تستحق الإشادة، وما لمسه على أرض الواقع من جهود متسارعة ساهمت في النهوض بالمحافظة وتقديم خدمات غير مسبوقة لأهالي المحافظة.

جاء ذلك خلال عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد واللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، اجتماعًا بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور عبد الله الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة؛ استعرض فيه أبرز ما تم تنفيذه من مشروعات استثمارية وخدمية، والمقومات والفرص التنموية التي تحظى بها المحافظة.

وفي كلمته، أكد المحافظ على تقديره لهذه الزيارة الكريمة والتي تأتي في إطار دعم القيادة السياسية اللامحدود لكافة جهود التنمية بالمحافظة، والذي كان له الدور المحوري في تنفيذ ما تم تحقيقه. وفي ختام اللقاء، قدّم الزملوط درع المحافظة للواء دكتور خالد فودة؛ تقديرًا لجهوده البارزة في خدمة ملفات التنمية المحلية بالمحافظات.

وعقب الاجتماع، تفقد مستشار السيد الرئيس مشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن، واستمع إلى شرحًا تفصيليًا لمكونات المشروع من مبانٍ حكومية ومنطقة بنوك ومدينة رياضية ومجمع محاكم ومحطات طاقة شمسية ومياه شرب.

كما تفقد مشروع ميكنة مبنى صندوق استصلاح الأراضي والذي يعد أحد التجارب الرائدة لرقمنة الصناديق الخاصة بالمحافظة؛ لتعظيم العائد منها وحوكمة إدارتها.

"نادي الهجن" و"مشروعات الاستثمار الزراعي" بالخارجة

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ترافقهما السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور عبد الله الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية، بتفقد نادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم وتشجيع الرياضات التراثية والمقومات السياحية التى تتمتع بها المحافظة.

حيث اطلع الوفد خلال الجولة على المخطط التفصيلي للمشروع، الذي يضم مضمارًا رئيسيًا بطول ٥ كيلومترات، ومنصة مشاهدة رئيسية وأخرى جانبية مخصصة للجمهور، بالإضافة إلى قرية تراثية متكاملة تضم خيمة بدوية مصممة على الطراز البيئي الواحاتى لإضفاء طابع تراثي أصيل على المنطقة.

وأشاد مستشار رئيس الجمهورية بحجم الأعمال المُنجزة، مؤكدًا على أهمية تشجيع مثل هذه الرياضات التي تعكس الهوية التراثية والحفاظ عليها، كما وعد بالحضور والمشاركة في أول بطولة محلية أو دولية قادمة للهجن والفروسية يتم تنظيمها على أرض المحافظة.

واستكمل فودة جولته بتفقد مشروعات الاستثمار الزراعي شمال مدينة، حيث أشاد بحجم التوسع في الرقعة الزراعية والتيسيرات التي تقدمها المحافظة لجذب الاستثمارات المصرية والأجنبية الجادة؛ للتوسع في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وغير التقليدية.

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