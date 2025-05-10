نائب محافظ الوادي الجديد تبحث إنشاء مدرسة تكنولوجيا التعدين التطبيقية

عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا تنسيقيًا لبحث إنشاء مدرسة تكنولوجيا التعدين التطبيقية، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية كنموذج متكامل يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل بيئة العمل؛ بما يُسهم في تأهيل كوادر فنية تواكب متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.

وثمّنت نائب محافظ الوادى الجديد، خلال الاجتماع الذي عُقِد بحضور اللواء أسامة عبد العزيز مستشار رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر لتطوير الأعمال، والدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الشراكة المقرر تنفيذها بين المحافظة والشركة؛ لدعم وتجهيز المدرسة في ضوء المساهمة المجتمعية للشركة وحرصها على خدمة أبناء المحافظة، موجهةً بسرعة الانتهاء من الإجراءات التنفيذية اللازمة للبدء في تجهيز المقر ودخوله الخدمة بالتزامن مع بداية العام الدراسي القادم.

ومن المقرر أن يضم تخصص تكنولوجيا التعدين ٤ تخصصات فنية هي (فني إنتاج - فني صيانة ميكانيكة - فني صيانة كهربائية - فني حفر الآبار الاستكشافية).

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